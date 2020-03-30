Koronaya inat, sınırda aşk

DANİMARKA hükümeti 14 Mart’ta, iki gün sonra da Alman hükümeti iki ülke sınırını tamamen geçişlere kapatınca yaşlı aşıkların arasına beton ve demir bariyerler girdi. Birbirlerini evlerinde ziyaret etmeleri son buldu. İkili görüşmeden de yapamayınca bu kez çareyi her gün sınırda buluşmakta buldular. Sınırı yeni yaşam alanına çevirdiler. Sevdiği adam için yemek hazırlayıp pasta yapan Inga Rasmussen, arabasına atlayıp her gün sınıra geliyor. Burada kendisini kimi zaman içi kahve dolu termosla kimi zaman da bir şişe içki ve iki bardakla bekleyen sevdiği adam Karsten Tüchsen Hansen ile buluşup, hasret gideriyor.

KURALLARA SAYGILILAR

Kurallara saygılı çift, iki ülke arasına çekilen bariyeri aşmıyorlar. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kurallara da sıkı sıkı uyuyorlar. Birbirine sarılmıyorlar, öpüşmüyorlar ve el de sıkışmıyorlar. Aradaki sosyal mesafeyi de özenle koruyorlar. Biri Danimarka, diğeri de Almanya tarafına attığı sandalyesine kurularak bütün gün sohbet edip zaman geçiriyorlar. İkili “Sınırlar kapanmadan önce her akşam oturup birlikte içiyorduk. Şimdi bu mümkün değil. Genelde akşam saatlerinde sınırda buluşuyoruz. Burada içkimizi içiyoruz. Bazen de öğlenleri bir araya geliyoruz. Kahve eşliğinde pastamızı yiyoruz” dediler.

BAŞKASINA ALDIĞI ÇİÇEĞİ VERİNCE KALBİNİ ÇALDI

Şimdilerde birbirlerini göremeden yapamayan aşıklar iki yıl önce tanıştı. Hansen sevdiği kadının kalbini, başka biri için aldığı çiçeği Rasmussen’e verince kadının kalbini çalmayı başardı. Hansen “Tesadüfen tanıştık ve her şey çok hızlı gelişti. Sohbet ettik. Başka bir kadın için aldığım çiçekleri Inga’ya verdim. Aynı gün Süderlügum’a gezmeye gitmeye karar verdik. Ertesi gün onu bir eğlenceye davet ettim. Güzel giyindi ve geldi. Ona aşık oldum” dedi. Inga Rasmussen “Sınırlar kapanmadan önce her akşam Karsten’in yanındaydım. Sabahları kahvaltı yaptıktan sonra öğlen Danimarka’daki evime gidiyordum. Akşam tekrar Almanya’ya dönüyordum. Şimdi bunu yapamıyoruz. Evet çok üzücü bir durum ama elimizden yapacak bir şey gelmiyor. Paskalyada buluşmayı umut ediyoruz” dedi.

GELECEK PLANLARI DA VAR

İki aşığın gelecekle ilgili de planları var. Koronavirüs salgını tehlikesi kalkınca ikili tekrar başka ülkelere tatile gitmeyi hedefliyor. İki yıl içinde birçok yeri birlikte gezen aşıklar, iki kez de yolcu gemisiyle uzun uzun tatil yaptıklarını anlattılar. 2021 yılının mart ayında 90 yaşına girecek olan Hansen’in doğum gününü birlikte nasıl kutlayacakları da planları arasında.