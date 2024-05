Aşk şarkısı Nazilerin şarkısı oldu

Haberin Devamı

SYLT, zenginlerin, varlıklı insanların evlerinin, villalarının, yalılarının ve yatlarının bulunduğu bir adadır.

Tabii pahalı ve lüks otellerin, restoranların, barların, kafelerin de bulunduğu bir ada.

İşte Almanya’nın başkenti Berlin’de geçen hafta perşembe günü Alman Anayasası’nın 75’inci yıl dönümü kutlanırken, aynı akşam Sylt’teki bir barda tam bir ‘ırkçılık’ sergilendi.

Sadece giriş için 150 Euro ödenen barın terasında 300’e yakın kişi eğlenirken, İtalyan bestekâr, müzisyen ve DJ Gigi D’Agostino’nun ‘L’Amour toujour’ (Her zaman aşk) parçasına, gülüp, eğlenen, dans eden insanlar arasındaki birkaç ‘ırkçının’ yüksek sesle “Auslaender raus! Auslaender raus!- Deutschland den Deutschen- Auslaender raus!” (Yabancılar dışarı! Yabancılar dışarı! Almanya Almanlara, yabancılar dışarı!” diyerek eşlik ettikleri duyuldu.

Hatta sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aralarından birinin iki parmağını dudağının üzerine koyarak Hitler bıyığı iması yaratıp, diğer eliyle de Hitler selamı verdiği görüldü.

‘BU TİKSİNDİRİCİ BİR OLGU’

Evet...

75’inci yıl dönümü kutlanan Alman Anayasası’nın ilk maddesinde “İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. Alman milleti, bu nedenle dokunulmaz ve devredilmez insan haklarını, yeryüzünde her insan topluluğunun, barışın ve adaletin temeli olarak kabul eder” denildiği halde, kendini bilmez bu ‘paralı haysiyetsizler’ tam bir ırkçılık sergilediler.

Tabii sağduyulu herkes haklı olarak buna tepki gösterdi.

Berlin’deki etkinlikteki konuşmasında “Demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sylt’teki bu ırkçı gelişme üzerine, politik görgü kurallarının adileşme ve bayağılaşmasından tedirginlik duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Bu tiksindirici bir olgu. Böyle şeyler kesinlikle kabul edilemez. Buna göz yumulamaz” dedi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Kim ki, ‘Almanya Almanlara, yabancılar dışarı’ sloganları atarsa, bu Almanya için bir ayıptır” açıklamasında bulundu.

CDU’lu Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther, Sylt’ten yansıyan görüntülerin ‘iğrenç’ olduğunu söylerken, aşırı sağa karşı kararlı bir şekilde mücadele vereceklerini ilan etti.

Başka politikacılar da benzer açıklamalarda bulunarak bu ırkçı yaklaşıma tepki gösterdiler.

İtalyan bestekâr, müzisyen Gigi D’Agostino, ‘L’Amour toujour’ şarkısının, ismi gibi bir ‘aşk şarkısı’ olduğunu söylüyor.

“Hâlâ gözlerine inanıyorum.

Sadece umurumda değil ne

Bunu hayatında yaptın.

Bebeğim, her zaman yanında olacağım.

Ben de uzun bekleme bırakmayın beni

Lütfen uğra!

Ben, ben, ben, hâlâ gözlerine inanıyorum.

Başka seçenek yok.

Ben senin hayatına aitim.

Çünkü bir gün seni sevmek için yaşıyorum.

Sen benim bebeğim olacaksın

Ve uçup gideceğiz

Ve seninle uçacağım

Seninle uçacağım.

Seninle uçacağım.

Öylesin, oh!

Öylesin, oh!

Öylesin, oh!” sözlerinin de yer aldığı şarkısının bir ‘sevgi şarkısı’ olduğunu söylüyor.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞ

Gerçekten de öyle...

Ama Gigi D’Agostino’nun ‘aşk şarkısı’, ‘sevgi şarkısı’, Almanya’da aşırı sağcıların ‘Nazilerin şarkısı’ oldu.

Sylt’te aynı akşam başka bir lokalde de aynı parça çalınırken, “Almanya Almanlara, yabancılar dışarı” diyerek eşlik edenler olduğu ortaya çıktı.

Daha önceki dönemlerde de benzer olaylar yaşandığı da.

Almanya’nın çeşitli kesimlerinde düzenlenen farklı etkinliklerde bu parça çalarken, bazılarının “Almanya Almanlara, yabancılar dışarı!” diyerek eşlik ettikleri ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirlendi.

Almanya’da 1964 yılında kurulan ve şu anda adı ‘Die Heimat’ (Vatan) olan aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yıllarca “Almanya Almanlara, yabancılar dışarı!” sloganı ve politikasıyla hem ırkçılık hem de oy avcılığı yaptı.

Bazı Alman mahkemeleri bu sloganı ‘suç’ sayarken, Federal Anayasa Mahkemesi, “Bu söylem düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamına girer” kararı verdi.

İşte şimdi de “Almanya Almanları, yabancılar dışarı!” sesleri yükselmeye başladı.