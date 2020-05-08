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Avrupa
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

'Aşıyı da üstümüzde denemezler umarım'

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'Aşıyı da üstümüzde denemezler umarım'
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Eski Galatasaraylı Yekta Kurtuluş koronavirüs önlemlerinin sürdüğü dönemde futbol sezonuna başlamak için yapılan çalışmaları eleştirdi.

Antalyaspor'un deneyimli futbolcusu Yekta Kurtuluş sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yekta Kurtuluş koronavirüs önlemlerinin sürdüğü günlerde sezonun başlamasına ilişkin çalışmalara tepki göstererek dikkatleri üzerine çektı.

Yekta Kurtuluş'un twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Sağlık bakanlığının ve bilim kurulunun sorumluluk kabul etmediği bir ortamda çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir sonraki adım üzerimizde aşı denemek olmaz umarım. Tüm meslektaşlarıma ve bu süreçte görev alacak emekçilere sağlık diliyorum. İyi olan kazansın"

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