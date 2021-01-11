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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: Berlin, dpa
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Aşıya gelenin taksi ücreti devletten

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Aşıya gelenin taksi ücreti devletten
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Berlin’in doğu kesiminde yer alan Treptow Arena’da kurulan aşı merkezinde ordu mensubu doktorlar ve sağlık çalışanları aralıksız aşı yapıyor. Berlin Sağlık Senatörlüğü, aşı olacak ilk grupta yer alan vatandaşlara gönderdiği mektupla hangi gün ve saatte merkeze geleceğini bildiriyor. Aşı olacaklar kendi imkânlarıyla gelemiyorsa taksiye biniyor ve taksi ücreti de Berlin Sağlık Senatörlüğü tarafından ödeniyor.

AŞIYA olan yoğun ilgiden dolayı Treptow Arena’nın önü sarı taksilerle dolunca alana başka araçların girmesi yasaklandı. Yoğunluk nedeniyle sokakta tek yönlü trafiğe izin veriliyor. Aşı yapılacakların arenaya rahat ulaşmalarını sağlamak için alınan önlemlerin benzeri girişte ve içeride de alındı. Aşı randevusu olmayan hiç kimse içeriye alınmıyor. Yürüme zorluğu çeken hasta veya yaşlıların yanında sadece bir refakatçiye izin veriliyor. Arenanın giriş ve çıkış kapıları da farklı şekilde planlanmış. Girişte önce güvenlik görevlileri randevuyu kontrol ediyor. Ardından kayıtları tutuluyor. İçeride federal orduya mensup doktorlar aşıları yapıyor. Giriş ve çıkışların sağlıklı olması için taksiler de arenanın karşı tarafında bekletiliyor. Aşısını olup arenadan çıkanlar güvenlik görevlilerinin yardımıyla taksiye bindiriliyor. Yoğun ilgi nedeniyle aşı merkezine çıkan sokak ve caddelerde gün boyunca taksi araç kuyruğu bir kilometreye kadar uzuyor.

Aşıya gelenin taksi ücreti devletten

Almanya’da 16 eyaletin çeşitli kentlerine kurulan diğer merkezlerde aşı işlemleri devam ediyor. İkinci parti aşılar da eyalet sağlık bakanlıklarına teslim edildi. Federal Sağlık Bakanlığı tarafından öncelik verilen 80 yaş üstü vatandaşlara, yurtlarda ve bakımevlerinde kalanlara, sağlık çalışanlarına ve organ nakli olan ile organ nakli bekleyen hastalara aşı yapılıyor.

Aşıya gelenin taksi ücreti devletten

Aşıya gelenin taksi ücreti devletten

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