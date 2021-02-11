‘Aşıya erken gitmeyin’ çağrısı

AŞIRI yoğunluk nedeniyle bekleme süresinin uzadığını ve yığılmalar olduğunu vurgulayan yetkililer, Riem semtindeki fuar alanında kurulan aşı merkezinde çıkabilecek sorunları önlemek için alınan randevu saatinden en fazla 10 dakika önce alanda bulunmaları istendi.

HER 10 DAKİKADA BİR OTOBÜS VAR

Kentin doğusunda bulunan fuar alanında kurulan aşı merkezine ulaşılabilmek için U2 numaralı Riem metro istasyonundan ücretsiz otobüs servisleri bulunuyor. Her 10 dakikada bir hareket eden otobüsler 8 dakika içerisinde aşı merkezine varıyor. Özel aracıyla gitmek isteyenler ise A94 numaralı otoyol üzerinden Münih Riem çıkışını kullanarak fuar alanının kuzey kapısından giriş yapabiliyor.

70 YAŞ ÜZERİNE MEKTUP

Güncel olarak 70 yaş üzeri her vatandaşa mektup gönderildiğini belirten yetkililer, telefon veya internet üzerinden randevu alınabildiğine dikkat çekti. Münih aşı bilgi ve randevu numarası: 089/90429-2222