‘Aşıya bu yıl başlarız’

“AVRUPA’da bu yıl aşı izninin çıkmasında iyimser olmak için yeterli gelişme var. O zaman hemen aşı yapmaya başlayabiliriz. Eyaletlerden aralık ayı ortasına kadar aşı merkezlerini hazır hale getirmelerini istedim ve hazır olacağı görünüyor. Aşıya önce riskli gruplardan başlayacağız. Halkın büyük çoğunluğuna aşı yapılması ise gelecek yıl sonundan önce biter. Birçok aşının derin soğutucuda muhafaza edilmesi gerekmiyor ve böylece normal doktor muayenehanelerinde de verilebilecek. O zaman çok hızlı olur. Her yıl birkaç hafta içinde 20 milyon insana grip aşısı yapıldığını unutmayalım. Çok riskli gruplarda yüksek bir aşı seviyesine ulaştıktan sonra sınırlamaları adım adım kaldırabiliriz. Almanya olarak AB Komisyonu ve ikili sözleşmelerle 300 milyon doz aşıyı güvence altına aldık. Bu durumda her bir kişiye iki doz aşı yapılsa bile yeterli gelecek ve artanı başka ülkelerle de paylaşabiliriz.”

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEZSE...

Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da bu yıl aşıya başlanabileceğinden umutlu olduğunu söyledi: “Biz aralık ayında aşıya başlanabilmesi için hazırlıklar yaptık. Aşılamanın kısa bir süre önceki beklentilerimizden daha hızlı olacağına inanıyorum.”

Almanya’da eyaletler kısmi karantina önlemlerini 20 Aralık tarihine kadar uzatma konusunda uzlaşma sağlamış görünüyor. Bu tarihe kadar bulaşma değeri ve yoğun bakım servislerinde ağır hasta sayısının düşürülmesi hususunda hedefe ulaşılamazsa, önlemlerin doğrudan 14 gün daha uzatılması düşünülüyor. Sosyal temas ise iki haneyle ve en fazla 5 kişiyle sınırlandırılacak. Bulaşma değerinin 100 bin nüfus başına 35 vakanın altında olduğu yerlerde önlemler yumuşatılacak.