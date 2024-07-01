Asitli saldırıda çok sayıda yaralı var

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POLİSİN basın açıklamasına göre zanlı, masada oturan bir misafirin üzerine asitli bir sıvı döktü. Asidin isabet aldığı mağdur ciddi şekilde yaralandı. Aynı şekilde masada oturan bir kadın ve bir garson da yaralandı. Saldırının nedeni hakkında henüz bir bilgi olmadığını açıklayan polis sözcüsü, şüpheli saldırganın kimliği hakkında da herhangi bir bilgi vermedi. Olay sonrası mekâna gelen dört polis memuru ile iki itfaiyecinin de sıvı ile temas ettikten sonra rahatsızlandığı kaydedildi. Olay yeri kordon altına alınırken, cinayet masası soruşturma başlattı.

‘HERKES KOŞMAYA BAŞLADI’

WAZ gazetesinin kafede çalışan bir garsonun ifadesine dayandırarak verdiği habere göre, sıvı, kafenin bahçesinde oturan genç bir adamın boynuna, karnına ve bacaklarına isabet etti. Görgü tanığı, “Birden herkes çığlık atmaya, zıplamaya ve koşmaya başladı. Korkunç görünüyordu” dedi. Saldırganın sadece bir kişiyi mi hedef aldığı, yoksa rastgele mi asidi attığı bilinmiyor. Ayrıca mağdurla bir bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.