Aşısızların karantina süresindeki ücretleri kesilecek!

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yönde karar alan eyaletleri desteklediğini ve bunun anlaşılır olduğunu ifade etti. Spahn, “Aşı olabilecek biri için ücret ikamesi ödeneğini finanse edenler vergi mükellefleridir. Birisi ücretsiz aşıyı tercih etmiyorsa, başkalarının, onun için neden ödeme yapması gerektiğini anlamıyorum” dedi. Spahn, aynı gerekçelerle 11 Ekim’den itibaren korona testlerinin ücretli hale getirildiğini hatırlattı.

EN ÇOK ÖDEMEYİ KRV YAPTI

Korona salgını başladığından bu yana eyaletlerin, çalışanların karantina süresindeki ücretlerine yönelik ödediği miktarın 458 milyon euro olduğu belirtildi. En çok ödemeyi 120 milyon euro ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yaptı. Enfeksiyonla mücadele yasası, çalışanların, karantinaya girmesi durumunda kesilen ücretlerine karşılık tazminat almasına imkân sağlıyor. Ancak yasada, aşılamayla karantinanın ortadan kalkması durumunda hak talebinin düşebileceği de belirtiliyor.

BERLİN ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Baden-Württemberg eyaleti yasadaki bu madedeye göre 14 Eylül’den itibaren aşı yaptırmayıp karantinaya giren çalışanlara, karantina süresindeki tazminatı ödemeyeceğini açıkladı. Aynı şekilde Rheinland-Pfalz eyaleti de 1 Ekim’den itibaren bu durumda olanlara ödeme yapmayacak. Hessen eyaleti de benzer yönde karar alacağını duyurdu ancak bunun ne zaman başlayacağını açıklamadı. Bavyera eyaleti, her bir durumu ayrı değerlendirme kararı aldı. Berlin ise aşı olmayıp karantinaya girenlerin çalışamadıkları günlerdeki kesilen ücretlerini ödemeye devam edecek. Mecklenburg-Vorpommern ve Schleswig-Holstein eyaletleri de bu konuda Almanya genelinde ortak bir düzenleme yapılmasını istedi.

KARL LAUTERBACH ELEŞTİRDİ

Aşı ve korona kuralları konusunda çok sert tedbirlerden yana olan SPD’li sağlık politikası uzmanı Karl Lauterbach, her aşı olmayanın aşı karşıtı olmadığını belirterek, karantina günleri için tazminat ödenmemesini eleştirdi.