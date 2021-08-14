Aşısız olanların bilmesi gerekenler

TESTLER CEP YAKIYOR

Eyalet başbakanları toplantısından çıkan bu karar uyarınca, toplumsal yaşama katılım kişilerin ibraz edecekleri negatif teste bağlı olacak. Yeni bir kural olup da istisnası olmaz mı? Tabii ki var. Hamileler veya sağlık nedenleriyle aşı olamayanlara ücretli test uygulaması, istisnai olarak 11 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Yapılan ilk tahmin ve hesaplara göre, en fazla 24 saat geçerli olan antikor testin maliyeti en az 18 ile 40 euro arasında tutuyor. 48 saat geçerliliği olan PCR testinin maliyetinin ise 130 euroya kadar çıkabileceği bildiriliyor. Hangi kurum ve kuruluşlarda negatif antikor testi şartı aranacak?

NEREDELERDE GEREKLİ?

Federal hükümetin kararına göre, hastaneler, huzur ve bakımevleri, konaklama tesisleri, kapalı gastronomi mekânları, konferans, kültür veya sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği kapalı salonlar ve sosyal mesafenin korunamadığı, kozmetik veya kuaför salonu gibi fiziki bakım ve benzeri hizmetlerin sunulduğu mekânlarda antikor testi zorunluluğu getirildi. Teste tabi olan kapalı alanlardaki sanatsal faaliyetlere sinema ve tiyatro gösterileri de dahil edildi.

ÜST LİMİT GETİRİLSİN

Yoğun tartışmalara neden olan bu yeni uygulamaya ilişkin yöneltilen eleştirilerde, söz konusu antikor testleri için talep edilecek ücrette bir üst limitin belirlenmesi talebi dile getiriliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Saskia Esken, “Talep edilen test ücreti ile söz konusu testin üretim ve kullanım maliyetini aşmamalı” diyerek, test ücretlerinin makul seviyede tutulması gerektiğine işaret etti.

AMAÇ NEDİR?

Antikor testlerinin ücret karşılığında yapılması kararının arkasında, Almanya’da son dönemde aşı olanların sayısında yaşanan düşüşün durdurulması ve aşı olma gönüllülerin sayısının artırılması amacı yatarken söz konusu yeni uygulamanın dolaylı yoldan aşı zorunluluğunu beraberinde getirdiği eleştirisi ağırlık kazanmaya başladı. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, aşısız olanların oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını ileri sürerken sosyal dayanışma dernek temsilcileri de, özellikle gelir düzeyi düşük olan ailelerin bu yeni uygulamayla toplumsal hayatın dışına itileceği endişesini dile getiriyorlar. BUNA DİKKAT EDİNİZ

MASKE TAKMAMANIN

FATURASI AĞIR OLABİLİR

ALMANYA’da günlük yaşamın birçok alanında, özellikle kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu hâlâ geçerliliğini korurken işyerinde maske takmayanların da çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapıldı. Eğer yaptığınız iş yüz maskesi takılmasını gerektirdiği halde, bu kurala uymamanız halinde, işverenin size çıkış verebileceğini biliyor muydunuz? Hatta bu konuda verilen bir mahkeme kararı da örnek teşkil edecek nitelikte. Cottbus İş Mahkemesi ‘11 Ca 10390/20’ sayılı kararında, işvereninin bu yöndeki talimatına rağmen, maske muafiyeti için mahkemeye sunduğu doktor raporuna rağmen bir davalı işini kaybedebileceğine hükmetti. Özellikle hizmet alanında çalışan veya müşterilerle yakın temas gerektiren bir meslek dalında görev alanlar için koronavirüsle mücadele kapsamında verilen maske takma talimatına uymanın elzem olduğu vurgulandı.

SAĞLIK İÇİN GEREKLİ

Söz konusu kararı veren hâkimler, basına da konu olan davada logopedi uzmanı bir kadına, tek başına görev yaptığı muayenehanede hastalarla yaptığı görüşme sırasında ısrarla maske takmaması nedeniyle işine son veren işverenine hak verdiler. Hâkimler, işverenin logopedi uzmanı olarak çalışan personeline hastaların sağlığı ve güvenliği için iş sırasında maske takılması için talimat vermek zorunda olduğuna bile işaret ettiler. Cottbus İş Mahkemesi hâkimleri, davacı kadının mahkemeye sunduğu ve sağlık gerekçesiyle maske takma zorunluluğundan muaf tutulması gerektiği yolundaki doktor raporlarını dikkate almadılar.

RAPOR GEÇERLİ OLSA BİLE

Söz konusu raporun dikkati alınması için bazı kriterlerin yerine gelmesi gerektiğini vurgulayan hâkimler, böyle bir raporda maske takma sonucu somut olarak hangi sağlık sorununa yol açabileceğine dair kesin ifadelerin yer alması ve raporu hazırlayan hekimin bu kanaate nasıl vardığını net bir şekilde açıklaması gerektiğini belirttiler.

İş hukuku uzmanları, söz konusu davada, davacının geçerli bir doktor raporu sunması halinde bile işverenin yine, maske takmayan elemanına, kendisine maskesiz çalışabilecek bir iş sunamayacağı gerekçesiyle işine son verebileceğini vurguladılar.

ALMANYA’DA ORTALAMA

EMEKLİ AYLIĞI 1.300 EURO

ALMANYA’da son yıllarda yapılan zamlarla birlikte emeklilerin ortalama gelirin arttığını biliyor muydunuz? 10 yıl öncesine kadar, 35 yıl sigortalı çalışmaya karşılık bağlanan emekli aylığı ortalama 962 euro iken, günümüzde bu miktar son yıllarda yüzde 34 artarak 1.300 euro seviyesine yükseldi. Almanya’nın batı eyaletlerinde son 10 yılda bağlanan emekli aylıklarındaki toplam artış miktarı yüzde 29 olarak tespit edilirken doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 50’ye ulaştı.

SENEYE ZAM VAR MI?

Emekli aylıklarına bu yıl hariç 2010 yılından bu yana her yıl yapılan zamlar sayesinde aylıklar artarken, Alman Emeklilik Sigortası Yönetim Kurulu Başkanı Anja Piel, geçen ay düzenlenen bir temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik göstergelerin bu yıl da olumlu gelişmesi halinde, gelirlerin artmasıyla birlikte önümüzdeki yıl yine emekli aylıklarına zam yapılabileceği müjdesini verdi.

EMEKTAR EMEKLİLERİN

SAYISI ARTTI

Son 10 yılda sadece emekli aylıkları artmakla kalmadı, 35 yıl sigortalılık süresine sahip olan emeklilerin sayısı da yükseldi. Elde edilen verilere göre, 2010 yılında emekli olanların yüzde 65’i 35 yıl ve daha uzun süreli sigorta süresine sahipken 2020 yılında yapılan istatistiki tespitlere göre, emekli olanların yüzde 72’si 35 yılı aşan sigortalılık süresine sahip. Bunun özellikle, batı eyaletlerde yaşayan kadınlar arasında üzen süre sigortalı çalışanların sayısında kaydedilen artıştan kaynaklandığı açıklandı.

NOT: Yaz tatili nedeniyle Hürdanış köşesine bir süre ara veriyoruz.