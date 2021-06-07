Aşısını yaptırmadı diziden kovuldu

ALEGGRO isimli yapımcı şirket tarafından yapılan açıklamada diğer oyuncuların hayatlarını korumak için bu kararı almak zorunda kaldıkları belirtildi.

Korona aşısına karşı olduğunu ve bu nedenle aşı olmayacağını açıklayan 48 yaşındaki Avusturyalı ünlü oyuncunun bundan sonraki bölümlerin çekimlerinde yer almayacağı duyuruldu. Aynı zamanda Avusturya televizyonlarında da ilgiye izlenen polisiye dizisinin senaryosunda değişiklik yapılacağı kaydedildi. Eva Herzig’in aşıyla ilgili tutumundan vazgeçmesi durumunda kadroya dahil olabileceği ifade edildi.