Asırlık çınara doğum günü sürprizi!

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47 yıldır Nürnberg’de yaşayan ve tam 100 yaşını dolduran Döndü Şahin’i evinde ziyaret eden Cengiz Şahin, Belediye Başkanı Marcus König’in özel tebrik mektubunu okudu ve kendisine bir çiçek sundu. Döndü Şahin’in elini öperek nice uzun ömürler dileyen Cengiz Şahin, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “İkimizin soyadı da Şahin, belki akrabayız. 100 yaş herkese nasip olmaz. Nürnberg’de 100 ve üzeri yaşta 196 kişi var ve bunların çoğunluğu kadın. Siz de bu özel insanların arasında yer alıyorsunuz. Sağlıklı ve güzel günlerde daha nice uzun yıllar diliyorum.”

‘DOĞAL YAŞAM VE YOĞURT UZUN ÖMRÜMÜN SIRRI’

5 Ocak 1925 doğumlu olan ve 13 çocuk, 82 torun sahibi asırlık çınar, sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun ömrünün sırrını paylaşan Şahin, yıllarca doğal ve organik besinler ile beslendiğini, özellikle yoğurdun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. “Doğal yaşamdan hiç kopmadım, kendi yaptığım yemeklerimin yanında her zaman yoğurt vardı. Bu sağlıklı beslenme alışkanlığı bana uzun ömür ve sağlık getirdi” dedi.