Aşırı uçlara Ukrayna’ya geçiş yok!

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DER Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya’da federal hükümetin, savaşmak amacıyla Ukrayna’ya gidecek Alman vatandaşları engellemeyeceği belirtildi. Federal İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı hukuksal olarak vatandaşların seyahatinin engellenemeyeceği ancak savaş suçu işlenme ihtimal durumunda bunu engelleme hakkı olduğu ifade edildi. Bundan bağımsız olarak federal hükümet, savaşmak amacıyla Ukrayna’ya gidecek aşırı görüşlere sahip kişilerin ülkeye gidişlerine izin vermeyecek. Federal polisin, istihbarat bilgileri ışığında Ukrayna veya Rusya’ya geçerek burada askeri tatbikat yapacak aşırı uçları engelleyeceği söylendi.

PASAPORTLARINA EL KONULACAK

Almanya’da İç İstihbarattan Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, bazı neonazi gruplarının Ukrayna’ya doğru yola çıktığını belirtti. Die Welt gazetesinde yer alan haberde ancak bu grupların savaşa dahil olup olmayacağı veya askeri tatbikat yapıp yapmayacağıyla ilgili net bilgi bulunmadığı kaydedildi. İstihbarat bilgilerine göre Almanya’daki aşırı sağcı yapılanma genel olarak Rusya taraftarı. Ancak ‘III. Yol’ gibi bazı aşırı sağcı yapılanmanın ise Ukrayna’yı desteklediği belirtildi. Federal İçişleri Bakanlığı, sınırdaki güvenlik birimlerine aşırı sağcıların geçişleri konusunda dikkatli olmaları konusunda talimat verdi. Sınırda görevli federal polis, bir şüphe görmesi durumunda Alman vatandaşının geçişini engelleyip pasaportuna el koyabilecek. Ayrıca kişinin kimlik bilgilerini bulunduğu bölgedeki güvenlik birimlerine bildirecek.