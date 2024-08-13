Aşırı sıcaktan 47 bin kişi öldü

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BARCELONA Küresel Sağlık Enstitüsü’nün Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayandırarak yaptığı açıklamaya göre geçen yıl, 3 bin 200’ü Almanya’da olmak üzere Avrupa’da 35 ülkede 47 bin 690 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun 2015’ten bu yana en yüksek ölüm sayısı olduğuna dikkat çekildi. Aynı verilere göre aşırı sıcaklıklar nedeniyle Yunanistan’da 1 milyon kişi başına 393, Bulgaristan’da 229, İtalya’da 209, İspanya’da 175, Almanya’da 76 ölüm kaydedildi. Almanya’da pazartesi günü 36 derece ile ‘yılın en sıcak günü’ yaşandı.