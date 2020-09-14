Aşırı sağla bağlantılı muvazzaf askerin evine baskın!

ROSTOCK Savcılığı’nın verdiği bilgiye göre muvazzaf askere ait evde ve çalışma bürosunda suç delili arandı. Aramalarda 70 kadar polisin görev aldığı belirtildi. Savcılık, evde ve bürodaki aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konduğunu ancak aramalar sırasında silah ile patlayıcı maddelere rastlanılmadığını belirtti. Asker hakkında daha önceden yakalama emri bulunmazken, aramalar sırasında askerin güvenlik birimleriyle iş birliği içinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Federal ordu konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu 40 yaşındaki askerin Tollense Kışlası’nda görev yaptığı ve aşırı sağcılarla yakın ilişkide olduğu belirtiliyor.