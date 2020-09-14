MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAşırı sağla bağlantılı muvazzaf askerin evine baskın!
GeriAvrupa Aşırı sağla bağlantılı muvazzaf askerin evine baskın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 14.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Aşırı sağla bağlantılı muvazzaf askerin evine baskın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşırı sağla bağlantılı muvazzaf askerin evine baskın!
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Neubrandenburg kentinde polis, federal ordu mensubu bir askerin evine, devletin güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşürecek saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle baskın düzenledi.

ROSTOCK Savcılığı’nın verdiği bilgiye göre muvazzaf askere ait evde ve çalışma bürosunda suç delili arandı. Aramalarda 70 kadar polisin görev aldığı belirtildi. Savcılık, evde ve bürodaki aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konduğunu ancak aramalar sırasında silah ile patlayıcı maddelere rastlanılmadığını belirtti. Asker hakkında daha önceden yakalama emri bulunmazken, aramalar sırasında askerin güvenlik birimleriyle iş birliği içinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Federal ordu konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu 40 yaşındaki askerin Tollense Kışlası’nda görev yaptığı ve aşırı sağcılarla yakın ilişkide olduğu belirtiliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle