‘Aşırı sağın kan izleri uzun’

ALMANYA’da geçen yıl hırsızlık suçları önemli ölçüde azalırken, yabancı düşmanı ve siyasi motifli suçlar endişe verici oranda artış kaydetti. Geçen yıla ait polisiye suç olayları istatistiğini açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, özellikle aşırı sağın işlediği siyasi motifli suç olaylarının artmasının endişe verici olduğunu söyledi. Geçen yıl siyasi motifli 41 bin 177 suç olayı kaydedildi. Bunun yarıdan fazlası 22 bin 342’si aşırı sağın suç hanesine yazıldı. Seehofer aşırı sağın kan izlerinin çok uzun olduğunu söyledi ve bunun NSU’dan son olarak Halle kentinde yaşanan kanlı ırkçı saldırıya kadar uzandığına işaret etti.

‘UYANIK OLMAMIZ LAZIM’

Bakan Seehofer toplum olarak uyanık olmak için tüm gerekçelerin bulunduğunu kaydetti. Aşırı sağın suç olaylarındaki artış oranı geçen yıla kıyasla yüzde 9.4. Geri kalan siyasi motifli suçlar ise aşırı sola ait. Geçen yıl azınlıklara yönelik kin ve nefret içerikli 8 bin 585 suç olayı yaşandı. Bunun 7 bin 909’u yabancı düşmanı suçlar. DEAŞ gibi terör örgütlerinin dini motifli suç eylemleri yüzde 27 azaldı. Uzmanlar bunun Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgiye uğramasına bağlıyor. Geçen yıl çocuk pornosu suçları da endişe verici oranda artış kaydetti. Hırsızlık suçları ise yüzde 11 azaldı.