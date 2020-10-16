Aşırı sağın kalesi Saksonya!

ALMANYA’nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinde aşırı sağ hareket güçlendi ve AfD en yüksek oyu doğu eyaletlerinde aldı. İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketi Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de doğdu. Dresden Teknik Üniversitesi’ne bağlı Hannah Arendt Enstitüsü totalitarizm araştırma bölümü “Saksonya aşırı sağın kalesi mi?” diye bir araştırma yaptı. Araştırmada insanların seçim eğilimleri ve olaylar mercek altına alındı.

‘ACİL SORUN’

Araştırma sonucuna göre, batı eyaletlerine kıyasla Saksonya eyaleti aşırı sağın kalesi görünümünde olduğu ortaya koydu. Aşırı sağ doğu eyaletlerinde kök salmış durumda. Aşırı sağ aktivistler en çok Saksonya eyaletinde çalışma yapıyor. Araştırma sonuçlarının tanıtımında konuşan Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, aşırı sağı Almanya için acil sorun olarak niteledi ve kararlıca üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.