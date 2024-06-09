‘Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık’

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BERLİN’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı miting, Zafer Anıtı önünde çocuklara yönelik müzik ve çeşitli etkinliklerle başladı. Çocuk aktiviteleriyle, demokrasinin özellikle çocuklar ve gençlerin geleceği için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Mitingde sırayla söz alan konuşmacılar, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Avrupa’da artan ırkçılık ve aşırı sağ tehdide dikkati çekerek, demokrasinin korunması için artık daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Demokratik, açık ve çeşitlilik içeren bir toplumu, barışı, özgürlüğü, insan haklarını, insan onurunun korunmasını, ekonomik güvenliği ve sosyal adaleti savunuyoruz” ifadelerini kullanan göstericiler, Almanya’da bugün yapılan AP seçimlerinde mutlaka oy kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Almanya’da, demokratik değerlerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve diğer sağcı aşırılıkçılar tarafından saldırıya uğradığı uyarısı yapılan konuşmalarda, “Kendinden emin bir toplum olarak, sessiz durmuyoruz. Demokratik yelpazenin tamamında onlara karşı birleşiyoruz. Irkçılığa ve sağcı aşırılıkçılara karşı güçlü bir mesaj göndermek için sokaklara çıktık. Oy verin ve demokrasiyi seçin” denildi.

‘AVRUPA’YI SAVUNUYORUZ’Avrupa’da demokrasinin yıkılmasına müsaade edilmeyeceğinin vurgulandığı mitingde, “Sağcı aşırılıkçılar, Avrupa içindeki sınırları tekrar yükseltmek istiyor. Fakat milli bencilliklerin olduğu bir Avrupa, özgürlük ve refahı tehlikeye atıyor. AB’yi cesurca daha ileriye taşımak istiyoruz. Avrupa’mız ulus devletlerin kendi başlarına asla cesaret edemeyeceği iddialı sosyal ve çevresel standartlar belirliyor. Gelecek yatırımları ve tutarlı iklim politikası üzerine kurulu bir Avrupa sosyal katılımı sağlayarak, insan haklarını savunuyor ve zulüm görenleri koruyor” ifadelerine yer verildi.GÖÇMENLER TEHDİT ALTINDAMitingde Almanya’da göçmen kökenli insanların ve diğer aykırı grupların, AfD’nin yükselişiyle tehdit altına olduğu uyarısı da yapıldı. Aşırı sağın her türlü direnişi boğmak için Almanya’da bir korku iklimi oluşturmaya çalıştığı dile getirildi. Mitingdeki konuşmalarda ayrıca, tüm demokratik partilerin bu tür aşırılıkçı, popülist siyasi oluşumlarla ortaklık kurmayacaklarını açıkça beyan etmeleri gerektiği ifade edildi. Öte yandan mitingde zaman zaman farklı müzik grupları da sahne aldı. Büyük bir kısmı gençlerden oluşan göstericiler, üzerinde “Demokrasi için hep beraber”, “Oy vermeye git!”, “Naziler alternatif olamaz”, “Almanya renklidir” gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler astronot kostümü, firavun kostümü gibi farklı kıyafetlerle mitinge gelerek renkli görüntüler oluşturdu.