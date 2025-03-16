Aşırı sağdan ‘sola’ iş birliği önerisi

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Federal Anayasa Mahkemesi’nin sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile solcu Sol Parti’nin, Federal Meclis’in eski milletvekillerinin katılımıyla geçen hafta perşembe günü yapılan ve gelecek hafta salı günü yapılacak oturumların iptali için ayrı ayrı yaptıkları başvuruları geri çevirmesi üzerine AfD yeniden harekete geçti. Mahkemenin yeni milletvekilleriyle 25 Mart’ta yapılması öngörülen oturumun parlamenterlerin 1/3’ünün desteğiyle öne çekilebileceğini hatırlatması üzerine AfD, Sol Parti’ye bir araya gelerek Federal Meclis’e ortaklaşa başvurma önerisinde bulundu.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

AfD, CDU/CSU ile SPD’nin borç freninin gevşetilerek 800 milyar Euro’nun üzerinde taze borç alınması yolunun açılması için anayasada değişikliğin gelecek hafta salı günkü oturumda engellenmesinin ancak birlikte hareket etmekle mümkün olacağına dikkati çekti. AfD Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Stephan Brandner, “Biz bu çılgınlığı engellemek için tüm parlamenter imkânları kullanmak istiyoruz” derken, Sol Parti’ye “İdeolojik saplantıları bir yana bırakarak, yeni seçilen milletvekillerinin Federal Meclis oturumunun öne çekilmesini sağlayıp, CDU/CSU ve SPD’nin bu çılgınlığını birlikte engelleyeli” çağrısında bulundu. Federal Anayasa Mahkemesi’nin farklı bir karar vermesini umduklarını ama bekledikleri gibi olmadığı halde karara saygı duyduklarını açıklayan Sol Parti’den kesinlikle AfD’nin önerisiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.