Aşırı sağda tehlikeli tırmanış!

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FUNKE Medya Grubuna demeç veren Thomas Haldenwang, aşırı sağcı sayısının artma eğiliminde olduğunu kaydederken, ancak bu konuda henüz rakam ve istatistik veremeyeceğini söyledi. Haldenwang, istihbaratın verilerine göre Reichsbürger adı verilen ‘İmparatorluk vatandaşları’ ile devletin yerine kendi kendini yönetme eğiliminde olan aşırı uçlarda artış gözlendi. Aşırı solcuların sayısı genel olarak sabit kaldı. Ancak şiddet odaklı aşırı solcuların sayısında da artış oldu. İstihbarat Başkanı Haldenwang, “Genel olarak, şiddet her alanda giderek daha önemli hale geliyor“ dedi.

ANAYASA KORUMA RAPORU UYARDI

Geçen yıl, Almanya’da aşırı sağcı tutumlara sahip kişilerin sayısında yine artış gözlenmişti. Bu durum 2020 yılı Anayasayı Korunması raporunda belirtildi. Buna göre, aşırı sağcı yelpazedeki insan sayısı yüzde 3.8 artarak 33 bin 300 kişiye yükseldi. Anayasayı Koruma Teşkilatı, bunun yaklaşık yüzde 40’ını, ‘şiddete başvuran, şiddeti kullanmaya hazır, şiddeti destekleyen’ diye değerlendirdi.