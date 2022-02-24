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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşırı sağcıların memuriyetlerine engel!

#Almanya#Aşırı Sağcılar#AVRUPADAN HABERLER
Aşırı sağcıların memuriyetlerine engel

Almanya’da 2018’de NSU 2.0 tehdit mektuplarıyla, yargı ve poliste aşırı sağcı memurlar gündeme gelmişti. Memuriyet statülerinden dolayı kolay kolay işten çıkarılamayan aşırı sağcı görüşlere sahip kişilerin memuriyetlerinin engellenmesi gündemde.

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BRANDENBURG eyaleti aşırı sağcıların, memur olmasını engellemek için, işe alınmadan önce başvuran adayın istihbarattan sicilini sorgulamayı planlıyor. Buradan gelecek bilgi doğrultusunda aşırı sağ bağlantılı olanlar işe alınmayacak. Brandenburg eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stubgen Panorama’ya verdiği demeçte, “Aşırı görüşlere sahip kişilerin mevcut sosyal durumda memur olarak kamu hizmetine sızmasını önlemek istiyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK
Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Mecklenburg-Vorpommern gibi eyaletlerde ise sadece polis teşkilatına girişlerde benzer bir uygulama yapılıyor. Ancak Brandenburg’daki gibi daha geniş bir şekilde kamu alanını kapsayacak genel bir soruşturma ilk kez uygulanacak. Brandenburg’da öğretmen ve eğitmenler için de istihbarat sicil sorgulaması geçerli olacak.

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‘RADİKALLİK KARARNAMESİ’
Ancak Brandenburg eyaletinde gündeme gelen uygulama, 1970’li yıllarda Batı Almanya’da memurlar için zorunlu olan benzer bir uygulamayı hatırlattı. Yaklaşık 50 yıl önce, ‘Radikallik Kararnamesi’ adı altında 3.5 milyona yakın Batı Alman’ın siyasi görüşleri incelendi. Yaklaşık 11 bin inceleme yapıldı ve kamu kurumlarında çalışmak için başvuran 1250 başvuru sahibi reddedildi. Ayrıca o dönemde 265 kamu görevlisi de ihraç edildi. Araştırma yüksek okullar, sosyal kamu kurumları ve eğitim alanında çalışan personeli kapsamıştı ve tamamı sol siyasi görüşlü kişilerden oluşuyordu. Uygulama 1970‘li yılların sonuna doğru SPD’nin eyaletlerde iktidara gelmesiyle kaldırıldı.

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#Almanya#Aşırı Sağcılar#AVRUPADAN HABERLER

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