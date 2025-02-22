Aşırı sağcılardan Berlin’de gövde gösterisi

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Eski Doğu Berlin sınırları içinde kalan Friedrich Caddesi’ndeki tren istasyonu yakınlarında toplanan 200’e yakın aşırı sağcı gösterici, planlanan şekilde yaklaşık 4 km uzaktaki ana tren istasyonuna kadar yürümek için yola çıktı. Ancak 800’e yakın aşırı solcudan oluşan grup, zaman zaman yerlere yatıp yolları bloke ederek aşırı sağcıların yürüyüşünü engellemek istedi. Polis sol görüşlü göstericilere müdahale etti. Bunun üzerine yer yer aşırı solcularla polis arasında sürtüşmeler yaşandı. Ana tren istasyonuna birkaç yüz metre kala aşırı solcular yeniden aşırı sağcı göstericilerin önünü kesti. Cadde tamamen bloke edildiği için aşırı sağcı göstericiler yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Uyarılara rağmen göstericiler uzaklaşmayınca, polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı, tepki gösteren aşırı solcu 7 gösterici gözaltına alındı.

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TUVALETE GİTMELERİNE İZİN VERMEDİLER

Bu arada tuvalete gitmek isteyen aşırı sağcı göstericiler çevredeki kafe, birahane ve lokantaların kapılarından geri çevrildi. Daha sonra ana tren istasyonuna ulaşan aşırı sağcılar “Alçak kızıl vebalar” sloganı atarak kendilerini engellemek isteyen aşırı solculara tepki gösterdi. Aşırı sağcıların düzenlediği gösteriye öncülük eden Aachen’li yerel politikacı Ferhat Şentürk burada kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra da göstericiler dağıldı.

Başkent Berlin’in Schönhausen kesiminde de sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) seçim öncesi düzenlediği son etkinliğini protesto etmek için toplanan bir grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Ancak olaylar büyümeden göstericiler dağıldı.