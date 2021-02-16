Aşırı sağcılara o bilgileri hangi polis sızdırdı?

OLAY geçen yıl korona kısıtlamalarına yönelik gösteri düzenleyen ve Federal Meclis binasını basmaya çalışan aşırı sağcılara yönelik yapılan soruşturma kapsamında tespit edildi. Berlin Emniyeti’nde görevli bir polisin sızdırdığı bilginin bir gazeteci tarafından Twitter’da paylaşıldığı ve daha sonra bunun neonazilerin kullandığı sohbet gruplarına düştüğü kaydedildi. Aşırı sağcıların kendi aralarında kullandığı Telegram haberleşme uygulamasında yapılan paylaşımda soruşturmayla ilgili detaylar verildiği tespit edildi. Telegram’daki sohbet grubunda paylaşımda bulunan kişinin ise olası baskında delil olabilecek materyalleri evlerinden yok etmelerini tavsiye ettiği belirtildi.

Polisin Meclis baskın girişimiyle ilgili şu ana kadar 40 zanlı hakkında soruşturma yürütürken, 400’e yakın zanlıyla ilgili de bilgi topladığı açıklandı. Bu soruşturmalarla ilgili bilgilerin nazi sohbet gruplarının yanı sıra gösteriyi düzenleyen Querdenker adlı inisiyatifle de paylaşıldığı belirtildi. Nazi sohbet grubundaki sızdırılan bilgiler arasında polisin elinde isim listesi ve fotoğraflar olduğu da aktarıldı. Ancak bilgiyi sızdıran polisin kimliğinin tespit edilmesinin çok zor olduğu kaydedildi. Polis sistemindeki arama çağrılarına 20 bin polisin bakma imkânı olduğu açıklandı.