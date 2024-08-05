‘Aşırı sağcılara kendimizi göstereceğiz’

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“HERHANGİ bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz. Hafta başında Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından ilk olaylar bu kentte başladı. Southport iki kere acıyı yaşadı. Aşırı sağcılar camilere saldırdı ve Nazi selamı verdi. Kim olduğumuzu göstereceğiz. Bunlar protesto değil, suç. Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz. Bugün üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığımız toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceğiz. İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır.”

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL’

Starmer, toplantının soru cevap bölümünde, Müslüman toplumunun güvende hissetmediği yorumları hakkında ise şunları söyledi: “Sizi güvende tutmak için gereken her adımı atacağımı açıkça söylüyorum. Aşırı sağcılar kim olduğunu gösterdi, biz de kim olduğumuzu göstereceğiz. Bunlar, kontrolden çıkmış eylemler değil. Bir grup insan, şiddet eğilimiyle bir araya geliyor. Gelecekte bu etkinliklere etkin yanıt verilecek.”

Starmer, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise “İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var” diye konuştu.

Sosyal medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirmezse ne gibi adımlar atılacağı sorusuna da yanıt veren Starmer, “Sosyal medya inanılmaz bir imkân ama sorumluluk taşıyor” ifadelerini kullandı.



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İngiltere İçişleri Bakanlığı, camiler ve Müslüman okulları için geçen yıl hayata geçirilen ‘Camiler İçin Koruyucu Güvenlik Planı’na yapılan ek düzenlemeyle aşırı sağcı tehdit bildiren camilere ilave güvenlik sağlanacağını duyurdu. Müslüman kurumları için hazırlanan 29.4 milyon Sterlin’lik plana ek olarak açıklanan yeni uygulamaya göre, tehdit bildiren camilere en kısa sürede ilave polis güvenliği sağlanacak. İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, “Britanya gururlu ve hoşgörülü bir ülkedir ve hiç kimse, polis memurlarına saldıran, dükkanları yağmalayan veya ten rengine göre insanlara saldıran holiganların, haydutların ve aşırılıkçı grupların utanç verici eylemlerini mazur görmemelidir. Millet olarak suça, tehlikeli aşırıcılığa ve ülkemizin savunduğu her şeye karşı olan ırkçı saldırılara tolerans gösteremeyiz” dedi.

MALEZYA’DAN SEYAHAT UYARISI

Malezya, İngiltere’de 30 Temmuz’da başlayan aşırı sağcı sokak olayları nedeniyle yayımladığı seyahat uyarısında bu ülkedeki vatandaşlarına teyakkuzda olma çağrısı yaptı. Malezya Dışişleri Bakanlığının açıklamada, “İngiltere’de ikamet eden veya İngiltere’ye seyahat eden Malezyalıların protesto alanlarından uzak durmaları, teyakkuzda olmaları ve yerel makamlar tarafından sağlanan en son güncellemeleri ve rehberliği takip etmeleri gerekmektedir” ifadesine yer verildi. Malezya, bu adımıyla aşırı sağcı olayların ardından İngiltere’ye yönelik seyahat uyarısı yayımlayan ilk ülke oldu.