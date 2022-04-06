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Aşırı sağcılara baskın

#Almanya#Aşırı Sağcılar#Baskın
Aşırı sağcılara baskın

Almanya’nın 11 eyaletinde, terör eylemi planladıkları şüphesiyle aşırı sağcı neo-nazilerin yaşadıkları evlere ve buluştukları kulüplere baskın düzenlendi.

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KARLSRUHE’deki Federal Başsavcılığın onayı ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) özel ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 61 yerde arama yapıldığı ve 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıklandı. Federal Başsavcılık, ‘Atomlu Silahlar Bölüğü’ (AWD) adlı terör örgütü üyeleri ile aynı ideolojiyi paylaşan neo-nazilere dönük baskınlarda birçok belgeye el konulduğunu bildirdi. Almanya’da yayınlanan haftalık Der Spiegel dergisi, gözaltına alınanlar arasında Alman ordusunda aktif olarak görev yapan bir astsubayın bulunduğunu yazdı.
Öte yandan, ABD kökenli terör ağı AWD yandaşı bir Alman teröristin 2020’de bir camiye silahlı saldırı planları yaparken yakalandığı hatırlatıldı.

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#Almanya#Aşırı Sağcılar#Baskın

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