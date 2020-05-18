‘Aşırı sağcılar virüsü kullanıyor’

ALMANYA’da birçok kentte hafta sonu gösteriler düzenlenmiş, sadece 50 kişinin katılmasına izin verilmesine rağmen Berlin, Stuttgart ve Münih kentlerindeki gösterilerde binlerce kişi yer almıştı. Aşırı sağcıların toplumun merkezine ulaşmak için her yolu denediğine işaret eden Haldenwang, “Aşırı sağcılar anayasaya bağlı vatandaşların yaptığı eylemlere ve gösterilere katılarak bu gösterileri devlet düşmanlığı ve devlet mekanizmasını bozmaya yönlendirmeyi hedefliyorlar” dedi. BKA Sözcüsü de yaptığı açıklamada, gösterileri aşırı sağcıların koordine ettiğine işaret etti. Hafa sonu gösterilerine katılmak için çok sayıda aşırı sağcı grup sosyal medya üzerinden katılım çağrısı yapmıştı. BAKAN DA UYARMIŞTI

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aşırı sağcılara karşı uyarıda bulunmuştu. Önlemler nedeniyle insanların işlerinin bozulduğunu ve ekonomik olarak kayba uğradığını belirten Seehofer, “Aşırı sağcıların ve komplo teorisyenlerinin seslerinin yükselmesine izin verilmeyecek” demişti. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul de aynı tehlikeye dikkat çekmişti: “Tam da bu günlerde koyun postunu giymiş kurtlar ortalıkta dolaşıyor. Bunların amacı, demokrasi karşıtı düşüncelerini toplumun merkezine taşımak” demişti. AfD de özellikle doğu eyaletlerinde protesto gösterileri düzenlemiş ve krizi kullanmaya çalışmıştı.