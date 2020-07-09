Aşırı sağcılar ve ırkçılar en büyük tehdit

ALMANYA’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2019 yılı raporu tanıtıldı. Raporu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang Berlin’de düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladılar. Raporda aşırı sağcıların sayısının çokluğu dikkat çekti. Raporda yer alan bilgilere göre geçen yıl Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlarda yüzde 10 artarak 22 bin 300’ü buldu. İstihbarata göre Almanya’da aşırı sağcı sayısı bir önceki yıla göre 8 bin arttı. 2018 yılında 24 bin 100 olan sayı 32 bin 80’e çıktı. İstihbarat şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısını 13 bin olarak rapora yazdı. Geçen yıl bu rakam 12 bin 700’dü. İçişleri Bakanı Seehofer, aşırı sağcıların, ırkçıların ve Yahudi düşmanlığının Almanya için tehdit olarak değerlendirdi. Seehofer ırkçıları ve aşırı sağcıları kastederek “Bu alan Almanya’nın güvenliği için en büyük tehdit. Bu durum hâlâ değişmedi. Aşırı sağcıların karıştığı suçlar arttı” dedi.

DİKKATLİ OLMALIYIZ

Seehofer, Yahudi karşıtı komplo teorileriyle ilgili ise “Ülkemiz için utanç verici. Yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve Yahudi karşıtlığı aşırı sağcıların ajite ettikleri alanlar. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. İstihbarat Başkanı Haldenwang da Hanau’da girişilen ırkçı saldırı ve Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetiyle ilgili “Aşırı sağcıların şiddette geldikleri en üst nokta” olarak yorumladı. Seehofer üç yıldan beri Almanya’da eylem gerçekleştirmemelerine karşın, ülkede 600 kadar aşırı İslamcı’nın bulunduğunu da belirtti. Almanya’da şiddet kullanma potansiyeli bulunan radikal solcu sayısı ise raporda yaklaşık 9 bin kişi olarak belirtildi.

PKK 25 MİLYON EURO HARAÇ TOPLADI

Raporda terör örgütü PKK’ya ise 15 sayfa ayrıldı. 226. sayfadan 250. sayfaya kadar PKK’nın faaliyetlerine değinildi. Almanya’da 14 bin 500 terör yanlısı kişinin bulunduğuna işaret edilirken, PKK’nın Avrupa’da 25, Almanya’da 16 milyon Euro haraç topladığı da yer aldı. PKK’nın Avrupa’daki para trafiğini kontrol etmek için bir büro kurduğu da istihbaratın raporunda yer aldı. PKK, Almanya’daki en büyük ayrımcı örgüt olarak değerlendirilirken, örgüt üyelerinin liderlerinden alacakları talimatlara göre şiddet eylemleri yapabilecekleri uyarısı da raporda yer aldı. Geçen yıl PKK üyesi dört Alman vatandaşının öldüğü bilgisine de yer verildi. Almanya’dan Türkiye, Irak ve Suriye’de savaşmak üzere 270 kişinin PKK’ya katıldığı da belirtildi. Bunlardan 23’ünün öldüğü ve 135’in de Almanya’ya döndüğü belirtildi. Bölücü örgüt ve legal kuruluşlarının düzenlediği kültürel etkinliklere katılımın da son yıllarda azaldığına işaret edildi.

Raporda terör örgütü DHKP-C’lilerin Almanya’yı cephe gerisi olarak gördükleri ve faaliyetlerini de buna göre yürüttükleri kaydedildi.