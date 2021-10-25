Aşırı sağcılar sınır kontrolüne başladı

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BEYAZ Rusya’dan, Almanya’ya mülteci akını ülke için giderek sorun olmaya başladı. Yunanistan ve Hırvatistan’da olduğu gibi Alman aşırı sağcılar da durumu fırsat bilerek Almanya’nın Polonya sınırında mültecileri engellemek için harekete geçti. Polis, gece geç vakitlerde Polonya sınırında mültecileri şiddet kullanarak geri göndermek için bir araya gelen 50 aşırı sağcıyı durdurdu. Aşırı sağcıların ‘Der dritte Weg- III.Yol’ olarak adlandırılan grup üyeleri olduğu belirtildi. Yapılan aramada, göz yaşartıcı spreyler, beyzbol sopaları, süngü, bıçak ve pala gibi silahlar bulundu. Bazı aşırı sağcılar göz altına alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

SINIR KONTROLLERİNE BAŞLANACAK

Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Beyaz Rusya üzerinden Almanya’ya göçü göz önünde bulundurarak, gerekirse Polonya sınırındaki sınır kontrollerine başlanacağını belirtti. Seehofer, “Geçen hafta Brüksel’de Almanya-Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatıldığını duyurduk. Almanya-Polonya sınırındaki durum gevşemezse, bu adımın Polonya ve Brandenburg eyaleti ile koordineli olarak atılıp atılmayacağı da değerlendirilecektir” dedi. Uzun bir süreden bu yana Irak ve Suriye’den gelen mülteciler Beyaz Rusya üzerinden Polonya’ya giriş yapıp daha sonra Almanya’ya geliyorlar. Federal Alman Polisi, bu ay içinde Beyaz Rusya üzerinden gelen 3 bin 751 mültecinin ülkeye girişi yaptığını duyurdu.