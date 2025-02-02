Aşırı sağcılar resmen göçmen avı başlattı!

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Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hitler selamı veren aşırı sağcı iki Alman genci, önceki gece geç saatlerde metroda aynı vagonda yolculuk yapan 25 yaşındaki bir Kanadalıyı tekme tokat saldırarak dövdü. Vagondaki saldırıyla yetinmeyen aşırı sağcılar, yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte metrodan inen Kanadalının peşine düşüp, sokakta da saldırdılar. Irkçı ve yabancı düşmanı söylemlerde bulunan saldırganlar, yüzüne ve karnına vurarak Kanadalı genci hastanelik edinceye kadar dövdüler. Metro durağında bulunan iki kadının müdahale etmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarken, yüzünden ve kafasından yaralanan Kanadalı hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Berlin’in Schöneberg kesiminde bir banliyö treninde de aşırı sağcı gençler, sırt çantasının üzerinde ırkçılığa karşı söylem bulunan 22 yaşında bir gence sataştılar. Aşırı sağcılar, gençten o yazılı söylemi kaldırmasını istedi. Tepki göstermesi üzerine de 22 yaşındaki genci tekme tokat saldırarak dövdüler ve ilk durakta banliyö trenini terk edip kayıplara karıştılar. Berlin Polisi, her iki olayla ilgili sanıkların yakalanması için görgü tanıklarından yardım beklediklerini açıkladı.