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Aşırı sağcılar ilk belediye başkanlığını kazandı

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#Belçika#Seçim#AVRUPADAN HABERLER
Aşırı sağcılar ilk belediye başkanlığını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 18:29

Belçika’da 13 Ekim’de gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda aşırı sağcı ‘Flaman Çıkarı’ (Vlaams Belang) partisi ilk kez belediye başkanlığı kazandı.

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Vlaams Belang partisi adayı Guy D’haeseleer, geçen pazar yapılan yerel seçimlerde başkent Brüksel’e 40 kilometre mesafedeki Ninove’de tercihli oyların mutlak çoğunluğunu elde ederek belediye başkanlığını garantiledi. Flaman bölgesinde yer alan Ninove, ilk kez ırkçı ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı Vlaams Belang tarafından yönetilen ilk kent olacak. Öte yandan D’haeseleer hakkında seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla federal polis tarafından soruşturma açılacağı öğrenildi. D’haeseleer ise iddiaları reddetti.
‘Flaman Çıkarı’, Belçika siyasetinde son dönemde hızlı bir yükseliş kaydediyor. 9 Haziran’daki genel seçimlerden birinci parti olması beklenen Vlaams Belang, bu rolü Flaman milliyetçisi N-VA’ya kaptırarak, Flaman bölgesinde ikinci gelmişti. Parti, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğinde kurulan AB karşıtı ‘Avrupa’nın Vatanseverleri’ ittifakına üye olmuştu.

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#Belçika#Seçim#AVRUPADAN HABERLER

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