‘Aşırı sağcılar demokrasiyi tehdit ediyor’

WANDERWITZ, “Aşırı sağcılar aşırı şekilde demokrasimizi tehdit ediyor. Aşırı sağ fikirlerin sonraki nesiller arasında yayılmasından endişe duyuyorum. Biz şimdiye kadar bu yönde yapılan uyarıları ve seslendirilen kaygıları çok az ciddiye aldık. Doğuda siyasi oluşumlarda ve gönüllü çalışmayı teşvikte eksikliklerimiz var” dedi. İki Almanya’nın birleşiminin üzerinden geçen 30 yılla ilgili rapor hazırlayan Wanderwitz, raporunu yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla tanıtacak. Raporda, ırkçılık, demokrasiye bakış, siyasi kurumlar ve yabancılara bakış açısı gibi konularda yeni ile eski eyaletler arasında farkın büyük olduğuna yer verildiği belirtiliyor.

‘TEŞEKKÜR ETMELİYİZ’

İki Almanya’nın barışçıl bir devrimle birleştiğini hatırlatan Wanderwitz, “30 yıllık Alman birliğini kutladığımız şu günlerde birbirimize ‘30 yıllık barışçıl devrimimiz ve Alman birliğimize sahibiz. Birleşik bir Avrupa’da barış, özgürlük ve refah içinde yaşıyoruz’ denilmesi durumunda ben mutlu olurum. 1990 mutluluğunu geri getirmeliyiz. Birlikte başardık. Birbirimize minnettar olmak için çok nedenimiz var” dedi. Birleşme sonrası doğulular için hayat şekli dahil birçok şeyin aşırı derecede değiştiğini belirten Wanderwitz, “İş hayatında ve yaşam tarzında değişiklikler oldu. Ama şunu unutmamalıyız ki, batının ekonomik gücüyle birleşme sağlandı. Bunu kabul etmeli ve bir kere de olsa teşekkür etmeliyiz” dedi.