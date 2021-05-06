Aşırı sağcı zanlıyı satranç merakı ele vermiş!

UZUN süre Almanya’nın gündemini meşgul eden aşırı sağcı zanlı Alexander M., ölüm tehdidi içerikli e-mail’leri gizli internet ağından gönderdiği için dijital izi takip edilemedi. Bild gazetesi aşırı sağcının nasıl tespit edilip yakalandığını yazdı. Dijital takibin yapılamaması üzerine Eyalet Suç Dairesi (LKA) bünyesinde başkomiser Hanspeter Mener amirliğinde 211 No’lu Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu birim, Federal Kriminal Dairesi (BKA) bünyesindeki metin analizi ve tanıma uzmanlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Dil bilimciler ve linguistler, gönderilen 134 tehdit mektubunu inceledi. Buna göre 116 mektubun aynı kişiden çıktığı 18’inin ise onu taklit edenler tarafından kaleme alındığı belirlendi. Buna paralel olarak metin analizi yapan BKA’nin Kriminal Teknik Enformasyon Sistemi kullanılarak aşırı sağcı internet sitelerindeki yazılar ve yorumlar analiz edildi. Burada tehdit mektuplarındaki ifade biçimine benzerlikler kıyaslandı.

POLİS SONUÇ ALAMADI

Aynı zamanda kriminal suçlarda fail profili çizen Forensik uzmanlarından Patrick Rottler, metin analizlerinde polise destek verdi. Özellikle tehdit mektuplarında yazan içeriklerle ilgili yapılan analizlerde, yazarın bir metni yazarken alışılmışın dışında kendine has yazı yazma profili çıkarıldı. Buna göre tehdit mektuplarında kelimeler arasında bırakılan boşluklar, metaforlar, metnin genel resmi, cümle yapısı ve imalı ifade biçimleri analiz edildi. Buradan çıkarılan failin yazı profili internette birçok aşırı sağcı internet sayfası ve forumdaki yorum, rumuz isim ve makalelerle kıyaslandı. Ancak polis buradan bir sonuç alamadı.

TESADÜF ORTAYA ÇIKARDI

Ancak faili ele veren olay ise tesadüf şekilde gerçekleşti. Soruşturmayı yürüten Başkomiser Mener, soruşturmada yer alan bir polis memurunun aynı zamanda satranç oyuncusu olduğunu belirtti. Bu memur, bir satranç sitesindeki forumda bir katılımcının, tıpkı tehdit mektuplarındakine benzer hakaretler kullandığını tespit etti. Satranç oynayacağı zaman internete gizli ağ üzerinden girmeyen failin adresi tespit edilebildi. Polis kısa zamanda zanlının Berlin’de Türkiye kökenli göçmenlerin de yoğun olarak ikamet ettiği Wedding ilçesinde yaşayan aşırı sağcı Alexander Horst M. olduğunu ortaya çıkardı.

POLİS JARGONUNU BİLİYOR

Başkomiser Mener, daha önce dolandırıcılık, şiddet ve aşırı sağ suçlar nedeniyle cezalar alan zanlının kendini çok iyi ifade edebilen ve polis jargonunu bilen biri olduğunu kaydetti. Ancak zanlının telefonla kendisini polis olarak tanıtıp karakollardan bilgi aldığı henüz ispatlanamadı. Zanlının kimliği ve adresi tespit edildikten sonra 3 Mayıs’ta akşam saat 21.20’de Osloerstr.’deki evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında zanlının bilgisayar başında ve online olduğu belirtildi. Polisin ani baskın sırasında zanlının elinde tabanca bulunduğu ancak bunun maytap tabancası olduğu kaydedildi.

BİLGİSAYAR BAŞINDA YAKALANDI

Yaklaşık iki yıldır soruşturmayı yürüten Frankfurt Başsavcısı Sinan Akdoğan, zanlının özellikle bilgisayar başında ve internette olduğu sırada yakalanması için çabaladıklarını kaydetti. Akdoğan, zanlının bilgisayarındaki bilgilere ulaşabilmek için bilgisayarın açık olduğu bir zamanda yakalamak istediklerini belirtirken baskında ele geçirilen bilgisayardaki verilerin değerlendirilmesinin devam ettiği kaydedildi.