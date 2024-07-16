Aşırı sağcı yayına yasak!

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BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik güçleri, örgütün merkezleri ile önde gelen aktörlerin, yönetim kurulu üyelerinin ve hissedarların Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt’taki evlerinde arama yaptı. Baskınların amacının, mal varlıklarına ve delillere el konulması olduğu belirtildi. Derginin künyesinde adı geçen Brandenburg’un Falkensee kentindeki bir ev de dahil olmak üzere birçok mekânda aramalar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Faeser, yasağı ‘Compact’in aşırı sağcı sahnenin ‘merkezi bir propaganda aracı’ olmasıyla gerekçelendirdi. Faeser, “Bu dergi, Yahudilere, göçmen kökenli insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı kabul edilemez bir şekilde kışkırtıcılık yapıyor” dedi. Bakan, yasaklama kararının, mültecilere ve göçmenlere karşı nefret ve şiddet iklimi yaratan ve demokratik devleti yıkmak isteyen zihinsel kışkırtıcılara karşı da harekete geçildiğini gösterdiğini vurguladı.



Baskın ve yayın yasağı, özgürlükçü demokratik düzeni hedef alan kuruluşların Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanabileceğini öngören dernekler hukukuna göre yapıldı. İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporlarında Compact dergisiyle ilgili geniş araştırmalar yer aldı. İstihbarat hem federal hem de eyalet düzeyinde yıllardır ‘Compact’i izliyor. İstihbarat, 2021 yılından itibaren Compact yayınlarını ‘kesinlikle aşırı sağcı’ olarak değerlendirmeye aldı. ‘Compact’in Genel Yayın Yönetmeni ve öne çıkan ismi Jürgen Elsässer. Yayınlarında güncel konuların yanı sıra özellikle Müslüman göçmenlere, ‘sistem basını’ ya da ‘yalan basını’ olarak nitelendirdikleri gazetecilik kriterlerine uygun medyaya karşı nefret ve düşmanlık yapılıyordu. Derginin önde gelen aktörlerinin, Yeni Sağ hareketinin önemli isimleriyle bağlantıları bulunuyor. ‘Compact’in online satışında, Thüringen AfD Eyalet Başkanı Björn Höcke’nin portresinin yer aldığı bir madeni para da satılıyor.