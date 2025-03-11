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Aşırı sağcı siyasetçiye soruşturma

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#ALMANYA#Marion Marechel#AVRUPADAN HABERLER
Aşırı sağcı siyasetçiye soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:49

Fransa’da, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechel hakkında bir Müslüman okuluna yönelik ‘karalayıcı ifadeleri’ nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Blast haber sitesine göre, aşırı sağcı Reconquete Partisi Başkan Yardımcısı ve AP üyesi Marion Marechel kamuoyuna açık bir alanda Drome şehrinde faaliyet gösteren ve Müslümanların gittiği bir okula ilişkin yalan söylemlerde bulunmakla suçlandı. Basın ve sosyal medyada yayılan açıklamalarında okulun ‘terörist gruplarla ilişkili’ olduğunu ileri süren Marechel, bu okulun Valence Belediye arazisinde faaliyet göstermesini de eleştirdi. Marechel, Drome’un bağlı olduğu Valence Belediyesini ‘radikal bağlantıları’ olan bir kuruma arazi sağlamakla suçladı.
Drome’daki Müslümanların gittiği okulun işletmesinden sorumlu ‘Valeurs et Reussites’ derneği ise okula yönelik iftiralarının ardından Marechel hakkında şikâyette bulundu. Dernek, okulun Fransız müfredatına uygun ve yetkili makamların denetiminde eğitim hayatını sürdürdüğünü açıkladı.

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#ALMANYA#Marion Marechel#AVRUPADAN HABERLER

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