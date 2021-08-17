Aşırı sağcı polislere derin soruşturma!

FRANKFURT’ta yaşayan NSU’nun müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’a yönelik tehditlerin polisin bilgisayarından alınan kişisel bilgilerle gerçekleştiğinin ortaya çıkması üzerine polis içinde yapılan araştırma Berlin’e kadar uzanmıştı. Berlin Emniyeti’nde görevli bazı polislerin chat gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştığının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı araştırma ve disiplin soruşturması başlatıldı.

12 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA

Senatör Geisel, komisyonda şu ana kadar yapılan soruşturmayla ilgili olarak bilgi verdi. Geisel, şu anda 12 polis memuru hakkında cezai soruşturmanın yapıldığını kaydederken iki soruşturmanın da tamamlanarak savcılığa iletildiğini söyledi. Polisler hakkında disiplin cezası verilebileceği kaydedildi. Ayrıca altı polis hakkında da aşırı sağcı şüphesiyle disiplin soruşturmasının devam ettiği açıklandı. KİMLERLER BAĞLANTILI

Öte yandan haklarında soruşturma yürütülen polislerin, şu ana kadar polisin bilgi bankasındaki hangi verileri kontrol ettiği ve hangi verileri sorguladığı da araştırılıyor. Berlin Kriminal Dairesi (LKA) ikinci başkanı Stefan Redlich, hakkında soruşturma yürütülen şüpheli polislerin kimlerle bağlantıları olduğunun da incelendiğini söyledi. Berlin Emniyeti’nde bu yıl bahar aylarında, aşırı sağcı polislerin araştırılması için ‘zentral’ adlı bir birim oluşturulmuştu. Komisyonda Sol Parti, soruşturmanın uzun sürdüğü ve geç davranıldığı yönünde eleştirilerde bulundu.

İNCELEME ÇOK UZUN SÜRDÜ

Hakkında aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle soruşturma yürütülen polis memuru Detlef M.’nin cep telefonu geçen yıl nisan ayında ele geçirilse de aşırı sağcı ‘Die Eierköppe’ adlı chat grubunun yaklaşık bir yıl sonra 2021 Haziranı’nda ortaya çıkarıldığı eleştirisi yapıldı. LKA İkinci Başkanı Stefan Redlich ise yazışmaların incelenmesinin çok uzun sürdüğünü açıkladı. Redlich, “Dijital delil toplama polis için çok büyük bir meydan okuma” derken, 200 binden fazla SMS mesajı, 123 bin internet sayfası ve 32 bin fotoğraf verileriyle rehberde kayıtlı yüzlerce numara olduğu bilgisini verdi.