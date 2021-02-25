Aşırı sağcı polis hakkında dava açıldı

FRANKFURT Başsavcılığı’nın polis hakkında hazırladığı 31 sayfalık iddianamede ‘halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak, anayasaya aykırı sembolleri kullanmak ve silah bulundurma yasasına muhalefet’ suçlamaları yer aldı. Aşırı sağcı polisin Müslümanları “İğrenç halk” olarak tanımladığı ve “Kanakistandan selamlar” gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Aşırı sağcı polisin yine sohbet gruplarındaki yazışmalarında Hitler fotoğrafı yaydığı ve savcının, bunun da iddianamede ceza gerektiren suç eylemi olarak görülmesini istediği belirtildi. Ancak bunun yasalarda suç olup olmadığına ise mahkeme karar verecek.

BELEDİYE MEMURU ŞİKÂYET ETTİ

Aşırı sağcı polis ilk kez 2018 yılında bir köyde düzenlenen kermeste, ırkçı görüşleriyle dikkatleri çekti. Kermeste bulunan bir belediye memurunun, aşırı sağcı polis ve yine polis olan kardeşinin ırkçı konuşmalarına şahit olduğu ve daha sonra ikisi hakkında şikâyete bulunduğu belirtildi. Memur ayrıca polisin vücudundaki ‘asker mezarlığı’ dövmesinin de bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine iki kardeş polis hakkında disiplin soruşturması başladı. Aralık 2018’de ise polislerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda silah ve mermilerin yanı sıra müze gibi donatılmış oda ve içinde SS üniformaları, nazi madalyaları, plaketler bulundu. Sanık polis, aşırı sağcı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmezken, SS üniformalarıyla ilgili odasını da koleksiyoncu olduğu şeklinde açıklamaya çalıştı. Aynı şekilde sanığın kardeşi hakkında da soruşturma yürütülüyor.