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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 18.02.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

‘Aşırı sağcı partilerle işbirliği yapmayacağız’

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‘Aşırı sağcı partilerle işbirliği yapmayacağız’

Kuzey Bavyera MÜSİAD, Bavyera Eyaleti’nde yapılacak 15 Mart yerel seçimler öncesinde dört büyük partinin Nürnberg Belediye Başkanı adaylarını Türk Toplumu temsilcileriyle bir araya getirdi.

TOPLANTIYA Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ümit Sormaz (FDP), Thomas Brehm (SPD), Verena Osgyan (Die Grünen) ve Marcus König (CSU) katıldı. Çok sayıda Türk Sivil Toplum Örgütü’nün de olduğu toplantıda başkan adayları kendilerini tanıttı. Programın moderatörlüğünü İsmail Akpınar ve Emre Bayram yaptı. MÜSİAD Kuzey Bavyera Başkanı Emin Bayram adaylara teşekkür ederek başarılar diledi.

‘Aşırı sağcı partilerle işbirliği yapmayacağız’

Söz alan Büyükşehir Belediye Başkan adayları çeşitli konularda görüşlerini bildirdiler. Nürnberg kentinin yüzde 43’lük bölümünün göçmen kökenli olduğunu belirten siyasetçiler, göçmenlerin bilhassa da Türk toplumunun bu şehir için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Son dönemde giderek artan aşırı sağcı eğilimlere toplum olarak karşı çıkılması gerektiğini belirten adaylar, kesinlike bu ideolojiyi güden partilerle hiçbir şekilde işbirliği içerisinde olmayacaklarını söylediler.

‘Aşırı sağcı partilerle işbirliği yapmayacağız’

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