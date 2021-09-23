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Aşırı sağcı parti AfD’den Maassen’e destek

#Afd Suhl Teşkilatı#Hans Georg Maassen#Bernd Meinünger
Aşırı sağcı parti AfD’den Maassen’e destek

AfD Suhl Teşkilatı, 196’ncı seçim bölgesinde direkt adayların seçildiği birinci oyların, kendi adayları yerine CDU adayı Hans Georg Maassen’e verilmesi çağrısı yaptı. AfD’li Suhl Belediyesi Meclis Grup Başkanı Bernd Meinünger, Maassen’in „‘parti siyasetini suistimal etmeyen bir memur’ olduğunu belirtti.

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AYNI bölgeden AfD’nin direkt adayı olan Jürgen Treutler ise Maassen’e destek verilmesi çağrısına karşı çıktı. Partinin üst yönetimi de bu konuda Treutler’e destek verdi. AfD Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Thüringen milletvekili Stephan Brandner, “Hem federal hem de eyalet düzeyinde çizgimiz bellidir. Hiçbir CDU adayı desteklenmeyecek” dedi. Bu bölgede Maassen’in karşısında ise eski Biatlon Dünya Şampiyonu Frank Ulrich (SPD) var. Yeşiller, Maassen’in Federal Meclis’e seçilmesini engellemek için bu bölgede SPD adayını destekleme kararı almıştı. Ancak Sol Parti adayı Sandro Witt’te ısrar ederek kendisine yönelik baskılara tepki gösterdi.

Aşırı sağcı parti AfD’den Maassen’e destek

SPD adayı Frank Ulrich (solda) ve Hans Georg Maassen

MECLİS’TEN SİLİNİP GİTMELİ
CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ise AfD’ye sert sözlerle yüklendi. Aşı karşıtı Querdenken ile AfD’nin, nefret ve kin yaydığı suçlamasında bulunan Laschet, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rottenburg am Neckar seçim bölgesinde yaptığı konuşmada, “AfD’nin Federal Meclis’e taşıdığı nefrete, Alman Federal Meclisi’ndeki oturumunun her haftasında azınlıklara karşı dile getirdiği nefrete karşı çıkıyoruz. AfD, Alman parlamentolarından silinmeli” dedi. İnternetteki nefret söylemlerinin eyleme dönüştüğü uyarısında da bulunan Laschet, “Nefret yayan herkese karşıyız. Ülkemizde şiddete, cinayete müsamaha göstermeyiz” diye konuştu.

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#Afd Suhl Teşkilatı#Hans Georg Maassen#Bernd Meinünger