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Aşırı sağcı örgüte baskın! İhbar FBI’dan gelmiş!

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#ALMANYA#Fbı#AVRUPADAN HABERLER
Aşırı sağcı örgüte baskın İhbar FBI’dan gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:37

Almanya’da güvenlik güçlerinin, ‘Sächsische Separatisten’ (Saksonyalı Ayrılıkçılar) adlı aşırı sağcı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun, FBI’dan gelen ihbarlarla başladığı ortaya çıktı. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un yaptığı araştırmalara göre, grubun lideri olduğu iddia edilen Jörg S., internetteki sohbetlerde ve güvendiği kişilere yaptığı açıklamalarla kendini ele verdi.

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GEÇEN salı sabahı polis, Almanya, Polonya ve Avusturya’da yaklaşık 20 farklı noktada baskınlar düzenledi ve sekiz şüpheliyi gözaltına aldı. Federal Savcılık, bu kişilerin ‘X Günü’ adı verilen ve devlete karşı silahlı bir direnişi başlatmayı planladıkları gerekçesiyle suçlandıklarını belirtti. Şüphelilerin, farklı düşünen kişilere ve azınlıklara yönelik silahlı saldırılar düzenlemek üzere eğitim aldıkları, askeri tatbikatlar yaptıkları ve kent savaşı üzerine çalıştıkları iddia ediliyor. Grubun, Saksonya’nın belirli bölgelerini işgal etmeyi, bu bölgeleri aşırı sağ milislerle çevrelemeyi ve etnik temizlik yapmayı planladıkları ileri sürüldü. Bu bağlamda, ‘Holokost’ benzeri bir eylemden bile bahsedildiği iddia ediliyor. Grup üyeleri, devlet sistemini zorla değiştirme amacı güden şiddet eylemleri planlamakla suçlanıyor.

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GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ AfD’Lİ
Jörg S., aşırı sağcı Telegram kanallarında kendisi, grubu ve planları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Araştırma habere göre FBI’ın bir ‘güvenilir kişi’ olarak görevlendirdiği bir ajan da bu sohbetlere dahil oldu. Jörg S.’nin, kendisini bir ‘takım eğitmeni’ olarak tanıttığı ve aşırı sağ partilerle bağlantılarını anlattığı iddia ediliyor. Gözaltına alınanlardan üçü, Almanya için Alternatif (AfD) ya da onun gençlik örgütünün (JA) üyesi. AfD, bu kişilerin partiden derhal ihraç edileceğini açıkladı. Güvenlik güçleri, sadece Telegram sohbetlerine dayanmadı; Federal Kriminal Dairesi (BKA), grup içerisine bir muhbir yerleştirerek içeriden bilgi toplamayı başardı. Jörg S., bu yıl içerisinde, güvendiği bir kişiye, kendisinin yönettiği bir grup tarafından ormanlık alanlarda silahlı eğitimler yapıldığını anlattı. Grubun terk edilmiş binalarda pencerelerden içeri girme ve merdivenlerde taktik ilerleme gibi eğitimler yaptıkları ifade edildi. Daha sonra, kendisini ‘Sächsische Separatisten’ olarak tanımlayan Jörg S., özellikle Nazi Almanyası’nda kullanılan ‘SS’ kısaltmasına vurgu yaptı.

Aşırı sağcı örgüte baskın İhbar FBI’dan gelmiş

 

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#ALMANYA#Fbı#AVRUPADAN HABERLER

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