Aşırı sağcı örgüte baskın! İhbar FBI’dan gelmiş!

Haberin Devamı

GEÇEN salı sabahı polis, Almanya, Polonya ve Avusturya’da yaklaşık 20 farklı noktada baskınlar düzenledi ve sekiz şüpheliyi gözaltına aldı. Federal Savcılık, bu kişilerin ‘X Günü’ adı verilen ve devlete karşı silahlı bir direnişi başlatmayı planladıkları gerekçesiyle suçlandıklarını belirtti. Şüphelilerin, farklı düşünen kişilere ve azınlıklara yönelik silahlı saldırılar düzenlemek üzere eğitim aldıkları, askeri tatbikatlar yaptıkları ve kent savaşı üzerine çalıştıkları iddia ediliyor. Grubun, Saksonya’nın belirli bölgelerini işgal etmeyi, bu bölgeleri aşırı sağ milislerle çevrelemeyi ve etnik temizlik yapmayı planladıkları ileri sürüldü. Bu bağlamda, ‘Holokost’ benzeri bir eylemden bile bahsedildiği iddia ediliyor. Grup üyeleri, devlet sistemini zorla değiştirme amacı güden şiddet eylemleri planlamakla suçlanıyor.

Haberin Devamı

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ AfD’Lİ

Jörg S., aşırı sağcı Telegram kanallarında kendisi, grubu ve planları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Araştırma habere göre FBI’ın bir ‘güvenilir kişi’ olarak görevlendirdiği bir ajan da bu sohbetlere dahil oldu. Jörg S.’nin, kendisini bir ‘takım eğitmeni’ olarak tanıttığı ve aşırı sağ partilerle bağlantılarını anlattığı iddia ediliyor. Gözaltına alınanlardan üçü, Almanya için Alternatif (AfD) ya da onun gençlik örgütünün (JA) üyesi. AfD, bu kişilerin partiden derhal ihraç edileceğini açıkladı. Güvenlik güçleri, sadece Telegram sohbetlerine dayanmadı; Federal Kriminal Dairesi (BKA), grup içerisine bir muhbir yerleştirerek içeriden bilgi toplamayı başardı. Jörg S., bu yıl içerisinde, güvendiği bir kişiye, kendisinin yönettiği bir grup tarafından ormanlık alanlarda silahlı eğitimler yapıldığını anlattı. Grubun terk edilmiş binalarda pencerelerden içeri girme ve merdivenlerde taktik ilerleme gibi eğitimler yaptıkları ifade edildi. Daha sonra, kendisini ‘Sächsische Separatisten’ olarak tanımlayan Jörg S., özellikle Nazi Almanyası’nda kullanılan ‘SS’ kısaltmasına vurgu yaptı.