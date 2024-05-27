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Aşırı sağcı konser, başlamadan bitti

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#ALMANYA#Aşırı Sağ#AVRUPADAN HABERLER
Aşırı sağcı konser, başlamadan bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 14:51

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde Mosel’e bağlı Kröv adlı köyde cumartesi akşamı aşırı sağcılar tarafından düzenlenmek istenen bir konser engellendi.

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Rheinland-Pfalz Eyalet İçişleri Bakanı Michael Ebling (SPD), “Şu anda bildiğimiz kadarıyla, çoğu muhtemelen Kuzey Ren-Vestfalya’dan gelen bazı kişiler, orada açıkça aşırı sağcı arka planı olan ve aşırı sağcı müziklerin icra edileceği bir konser düzenlemeye çalıştı. Polisimiz bunu engelledi” dedi. Ebling, eyaletin kamu yayın kuruluşu SWR’ye verdiği demeçte, “Aşırı sağcıların Rheinland-Pfalz’da yeri yoktur” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, konserde yasaklı müzik parçalarının çalınacağı ve anayasa karşıtı sloganların atılabileceği yönünde ihbar alan polis, cumartesi akşamı konserin düzenlendiği binaya ekipler sevk etti. Çok sayıda polisin katıldığı baskın sonucunda konser başlamadan iptal edildi.
Yaklaşık 20 kişiyi kontrol eden polis, grup tarafından kiralanan binada da arama yaptı. Binada bulunanların kimlikleri tespit edildikten sonra serbest bırakıldı. Polis, bazı katılımcılar hakkında ise anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmak, halkı kışkırtmak ve Narkotik Yasası’nı ihlal etmek de dahil olmak üzere çeşitli cezai işlemler başlatıldığını açıkladı.

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#ALMANYA#Aşırı Sağ#AVRUPADAN HABERLER

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