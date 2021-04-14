Aşırı sağcı ‘Gruppe S’ davası başladı: Halkı korkutup iç savaş planlamışlar

‘GRUPPE S’ üyeleri, 8 Türk bir Yunan ve bir Alman polisi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (NSU) adlı aşırı sağcı terör örgütü benzeri bir yapılanma kurmakla suçlanıyor. Korona tedbirleri nedeniyle camekan bir bölme içinde ayrı ayrı oturtulan örgüt üyeleri duruşmada yüzlerini kapattı. Werner S. mahkemede örgütü kurmakla ve grubun lideri olmakla suçlanıyor. Werner S.’nin Telegram haberleşme sistemi üzerinden örgüt üyelerini harekete geçirdiği belirtiliyor.

2019’DA KARAR VERMİŞLER

Federal Başsavcı vekili tarafından okunan zanlılar hakkındaki iddianamede soruşturma kapsamında Gruppe S. olarak adlandırılan örgütün aşırı sağ terör örgütü olduğu vurgulandı. Örgüt üyelerinin Werner S. girişiminde 2019 yılında bir mangal alanında bir araya gerek örgütü kurmaya karar verdikleri ve içerikleri konuştukları kaydedildi. 2020 yılındaki diğer buluşmalarda ise somut olarak yapılacak suikast ve saldırıların görüşüldüğü ifade edildi. Grup halinde veya bir örgüt üyesinin tek başına bir camiye girerek katliam yapmasının kararlaştırıldığı iddianamede yer aldı. Örgütün böylelikle halkı korkutmayı ve iç savaş gibi bir ortam yaratmaya hedefledikleri belirtildi.

DELİLLER MUHBİRDEN

İddianamede örgütün kısa ve uzun namlulu silah almak için hazırlık yaptığı da yer aldı. Buna göre, bir grup üyesinin Çekya’dan hızlı bir şekilde silah temin etmek için girişimde bulunduğu ve 50 bin euroluk silah ve mühimmat almayı planladığı ifade edildi. Grubun geçen yıl somut suikast planları arasında Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Robert Habeck ve Yeşillerli siyasetçi Anton Hofreiter’e suikast düzenlemeyi kararlaştırdığı belirtildi. Grubun şubat ayında polis tarafından dinlendiği şüphesi üzerine bazı chat yazışmalarını sildiği ve planları daha dar bir çerçevede paylaştıkları kaydedildi. Duruşmalarda suçlamaların doğru olup olmadığı ve ispat edilebilirliği değerlendirilecek. En önemli delili ise bir muhbirin verdiği bilgiler oluşturuyor. Ayrıca ses kayıtları ve chat yazışmalarının delil olarak mahkemeye sunuldu.