Aşırı sağcı bu kadar cephaneliği ne yapacaktı!

ŞÜPHELİ hakkında silah ve savaş silahları yasasına muhalefetten tutuklama kararı çıkarıldı. Polisten edinilen bilgiye göre ele geçirilen silahlar arasında kısa, orta ve uzun mesafe atış yapma kabiliyeti olanlar bulunuyor. Polis silahların markaları ve türleri hakkında ise bilgi vermedi. Baskını Lüneburg ve Aşağı Saksonya Eyalet Asayiş ekipleri ortak düzenledi. Arama emrini ise Winsen Sulh Mahkemesi verdi.

DAHA ÖNCE DE BASKINLAR DÜZENLENMİŞTİ

Almanya’da son dönemlerde çok sayıda aşırı sağcılara ait cephaneliği andıran silahlar ele geçirildi. Geçen temmuzda Lüneburg savcılığının emri ile aşırı sağcılara ait 10 ayrı adresi baskınlar düzenlenmiş ve adreslerde çok sayıda silah ve mermi bulunmuştu. Adreslerinde silah olanların büyük kısmı aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olan kişiler olduğu açıklanmış, bazılarının da yedek asker oldukları bilgisi paylaşılmıştı. Yine bir süre önce Collm’da özel askeri birliğine mensup bir subayın depoladığı çok sayıda silah ve mermi ele geçirilmişti. Orduda yapılan açıklamada subayın aşırı sağ eğilimli olduğu belirtilmişti.