Aşırı sağa meydan vermemek için sandığa gidin!

TOPLANTIDA, TIN sözcüsü İsmail Akpınar, Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Başkanı Hasan Aslan, CHP’den Rıfat Çolak, Türk Gostenhof Kulübü’nden Birol Demirhan, UID’den Yılmaz Deliduman, Saadet Partisi’nden, Musa Tamer ve Bahri Tükenmez, Eyüp Sultan Futbol Kulübü’nden Süleyman Yıldız, TEK-DER’den Fatma Gül, Atatürkçüler Derneğinden Süleyman Akgün, Objektif Sahne’den Cihan Kente, İN-SAN derneğinden Rıza Özlek, Nürnberg Türk Ocağı’ndan Abidin Doğan, İGMG’den Ertan Sürekli, MÜSİAD’dan Tahir Aksu, Nürnberg Türkspor’dan Seyhan Karaaslan olmak üzere 16 dernek başkan ve diğer davetliler hazır bulundu.

NÜRNBERG’DE 14 BİN TÜRK ASILLI SEÇMEN VAR

Dernek başkanları ortak olarak şunları söyledi: “Nürnberg’de 14 bin Türkiye asıllı seçmen var. Parçalanıp bölünmeyelim. Sandık başına giderek, oylarımızı kullanalım. Aşırı sağa meydan vermeyelim iş adamlarımız, Alman ekonomisine yön veriyorsa, siyasete de yön vermeli. Şayet sandık başına gidemiyorsak, oylarımızı mektupla da kullanabiliriz.”





BASIN BİLDİRİSİ YAYIMLADILAR

Konuşmaların ardından basın bildirisi okundu: “Nürnberg Türk toplumu olarak yaklaşık 60 yıldır bu ülkede, bu eyalette ve bu kentte yaşamaktayız. Toplumumuz Nürnberg kentinin bölünmez bir parçası olmasına rağmen, maalesef halen daha yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve dışlanmaya maruz kalmakta. Bu ve buna benzer ortak sorunlarımızın çözümünün ancak yaşadığımız ülkenin, eyaletin ve kentin siyasi ve toplumsal hayatına aktif katılımla aşılacağının bilincindeyiz. 15 Mart 2020 Bavyera Eyaleti’nde yerel seçimler yapılacak. Bu tarihte Nürnberg kentimizde de büyükşehir belediye başkanı ve beldiye meclisi üyeleri seçilecektir. Nürnberg’in önde gelen Türk STK’ları olarak seçme hakları bulunan tüm Nürnberg Türk toplumu bireylerinin mutlaka 15 Mart 2020 günü sandığa giderek, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve bölücülüğün karşısında duran ve burada yaşayan bizlerin de haklarını savunacak adayları ve partileri kendi özgür iradeleri çerçevesinde seçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Her verilmeyen oyun, ırkçı, yabancı düşmanları ve bölücü adaylara ve partilere yarayacağı hususu seçmenlerimize burada bulunan tüm STK temsilcilerimiz tarafından yoğun bir şekilde aktarılacaktır.

33 TÜRKİYE ASILLI ADAY VAR

70 sandalyeli Nürnberg Belediyesi Meclisi’ne, çeşitli partilerden 33 Türkiye asıllı aday bulunuyor. FDP’den Ümit Sormaz Belediye Başkan adayı gösterildi. SPD’den Thorsten Brehm, CSU’dan Marcus König, Yeşiller’den ise Verena Osgyan başkan adayı oldular.