Aşırı sağ eylemlerin İngiltere’ye faturası ağır

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İNGİLİZ polisinin terörle mücadele biriminden yapılan açıklamada, bu eylemlerin sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle alevlendiği bildirilirken, sosyal ağlardaki botların da devreye sokulduğu söylendi. Polis kuvvetleri aralarında Rusya’nın da olduğu yabancı devletlerin sosyal medyada göçmen karşıtı öfkeyi tetikleyecek şekilde manipülasyon yapmış olabileceğini dile getirdi. Protestolar temmuz ayı sonunda Southport kentinde bir saldırganın üç kız çocuğunu öldürmesi sonrası patlak vermişti. Saldırganın kimliğiyle ilgili yanlış bilgiler, önceki adı Twitter olan X sosyal ağında milyonlarca kez paylaşılmıştı.





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10 KİŞİDEN 9’U ERKEK

Birleşik Krallık Terörle Mücadele Polisi yöneticisi Matt Jukes, “Sorunlu online mesajların çoğunluğu ülke içinden ve bizim toplumumuzdan atılıyor. Ancak botların da bu yanlış bilgileri yaydığını görüyoruz. Nefret içeren mesajları takip ettiğimizde gece yarısı botların devreye girmesiyle büyük artış olduğu görülüyor” dedi. Polis yetkilisi ayrıca kamuoyu önündeki yorumcuların bazı söylemlerinin de “yardımcı olmaktan uzak” olduğunu kaydetti. Yaz aylarındaki aşırı sağcı eylemlerde 10 kişiden 9’u erkekti. Eylemcilerin neredeyse yarısı 18-35 yaşları arasındaydı. Eylemlerdekilerin yüzde 17’sinin ise 18 yaşın altında olduğu tespit edildi. Eylemlerle ilgili şimdiye kadar 1.590 kişi gözaltına alındı ancak soruşturmalar devam ettikçe bu sayının artması bekleniyor. Gözaltına alınanların küçük bir oranının online suçlarla ilgili olduğu kaydedildi. Aşırı sağcı sokak eylemlerinin maliyeti ise 31.7 milyon Sterlin’e ulaştı. Bu tutarın daha da artması bekleniyor. Eylemler sırasında polis kuvvetleri personelinin toplamda 40 bin saatlik fazla mesai yaptığı açıklandı.