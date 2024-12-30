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Aşırı sağ demokrasi için en büyük tehdit

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#AVRUPADAN HABER#Hessen #Roman Poseck
Aşırı sağ demokrasi için en büyük tehdit
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 17:00

Almanya’nın Hessen eyaletinde 2024 yılı içinde aşırı sağcılara yönelik yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildiği bildirildi.

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HESSEN Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu yıl aşırı sağcı şüphelilere yönelik 72 arama yapıldı. Aramalarda, toplam 47 ateşli silah, 75 kesici bıçak ya da silahın yanı sıra çok sayıda Nazi sembolü bulunan eşya ele geçirildi. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck, “Aşırı sağcılık barışçıl demokratik birlikteliğimiz için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ediyor” uyarısında bulundu. Aşırı sağcı suç belirtilerinin çok yönlü olduğuna işaret eden Poseck, bu suçların sözlü saldırılar, nefret içerikli paylaşımlar, silahla işlenen suçlar, terörist yapılanmalar, cana ya da mala kasteden saldırılara kadar geniş bir yelpazede yer aldığını ifade etti.

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#AVRUPADAN HABER#Hessen #Roman Poseck

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