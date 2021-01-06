Aşırı hız yaptı, şehri birbirine kattı

POLİSTEN edinilen bilgiye göre devriye gezen ekipler, salı akşamı saat 19.30 sıralarında Mercedes marka bir otomobilin şehir içinde aşırı hız yaptığını ve kuralları hiçe sayarak sürekli şerit değiştirdiğini fark etti. Otomobili durdurmak isteyen ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü hız yapmayı sürdürdü. Polis ekipleri ile sürücü arasındaki kovalamaca başladı. Sürücü Neukölln semtinde kaza yapınca durmak zorunda kaldı. Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan bir kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Polislerin yakalamak istediği sürücü ise bu kez polise direndi. Bu sırada beş polis ve sürücü yaralandı. Polis, kaçan kişinin Dresden’de soyulan Yeşil kubbe Müzesiyle bağlantılı firari Abdul Majed Remmo olma ihtimali üzerine çevrede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda ekip aracı ve ambulans olay yerine sevk edildi. Çevre caddeler ve sokaklar uzun süre trafiğe kapatıldı. Ancak kaçan kişiye ulaşılamadı. Kiralık olan otomobille bu otomobilin çarptığı diğer araçlarda hasar meydana geldi. Sürücü hakkında soruşturma açıldı. Berlin Polis Sendikası Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Maalesef suça karışan insanlar başkasının hayatını tehlikeye atıyor. Yaralanan beş meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.