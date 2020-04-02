Aşırı hız üç can aldı

KAZANIN aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklayan Gütersloh polisi, A6 model Audi marka otomobilin 24 yaşındaki sürücüsünün saatte 70 kilometre hızla virajda bir otomobili sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini ve karşı yönden gelen A3 model Audi marka otomobille kafa kafaya çarpıştığını belirtti. Çarpışma sonucu iki otomobil de hurdaya dönerken, iki sürücü ile A6 model otomobilin sağ ön koltuğunda oturan bir kişi yaşamını yitirdi.