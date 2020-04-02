MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAşırı hız üç can aldı
GeriAvrupa Aşırı hız üç can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Aşırı hız üç can aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşırı hız üç can aldı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Schloss Holte Stukenbrock’da meydana gelen kazada kurtulan olmadı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti

KAZANIN aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklayan Gütersloh polisi, A6 model Audi marka otomobilin 24 yaşındaki sürücüsünün saatte 70 kilometre hızla virajda bir otomobili sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini ve karşı yönden gelen A3 model Audi marka otomobille kafa kafaya çarpıştığını belirtti. Çarpışma sonucu iki otomobil de hurdaya dönerken, iki sürücü ile A6 model otomobilin sağ ön koltuğunda oturan bir kişi yaşamını yitirdi.

Aşırı hız üç can aldı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle