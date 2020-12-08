Asılsız iddialara Nürnberg Başkonsolosu’ndan yanıt: İyi niyetli bir girişim değil

BAZI sosyal medya hesaplarında ve bir yayın organında, Başkonsolosluğumuz ile DİTİB Kuzey Bavyera Teşkilatı arasında bir çatışma olduğu ve bunun bizzat Başkonsolosumuz tarafından teyit edildiği yönünde temelsiz bazı iddiaların yer aldığı görülmüştür. Başkonsolosluğumuz, görev bölgesinde kurulu bütün dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması ve toplumumuzun hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla karşılıklı saygı ve ortak değerlerimiz çerçevesinde işbirliği yapmakta olup, bu yöndeki çabalarına devam etmektedir.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNE ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Bu bağlamda, Başkonsolosluğumuz, dernek ve STK temsilcileri ile vatandaşlarımızın yararına olacak her konuda görüş alışverişinde bulunmaya özen göstermekte ve kendilerini farklı ve/veya varsa karşıt fikir ve önerilerini dile getirmeye teşvik etmektedir. Bu suretle, karşıt fikirlerin demokratik bir ortamda tartışılarak ortak bir paydada buluşulması ya da tarafların birbirlerinin düşüncelerini daha iyi anlaması sağlanmış olmaktadır.

İYİ NİYETLİ DEĞİL

Buradan hareketle, asılsız habere konu edilen ve Başkonsolosumuz ile DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı arasında, üç ay önce yapılan medeni bir görüş alışverişinin kapsamından ve bağlamından koparılarak bir kavga ortamı varmış gibi yansıtılmasını iyi niyetli bir girişim olarak görmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın bu türden manipülatif haber/yorumlara kıymet vermemelerini özellikle rica ediyoruz.