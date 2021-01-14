Aşılar gidişatı değiştirecek

ENSTİTÜ Başkanı Cichutek, onay verilen BioNTech/Pfizer şirketi ile Moderna’nın gen bazlı mRNA aşılarının yüzde 95 koruyucu olduklarını söyledi. Şimdiye kadar kendilerine gelen bilgilere göre aşının yan etkisi ‘hafif ve ölçülü’. Aşı yapan doktorlar şüpheli durumları ve yan etkileri sağlık idarelerine ve Paul Ehrlich Enstitüsü’ne bildirmek zorunda. Keller Stanislawski ise pazar gününe kadar enstitüye 325 şüpheli vaka bildirildiğini ve bin doz aşı başına şüpheli vaka oranının 0.53 olduğunu kaydetti. Yine pazar gününe kadar aşıyla bağlantılı 7 ölüm vakası geldiğini, buna 3 ölüm vakasının daha eklendiğini söyleyen Stanislawski, “Bu kişilerin temel hastalıklardan öldüğünden hareket ediyoruz” dedi. Ölenlerin yaşlarının da yüksek olduğunu belirten Stanislawski, ölüm vakalarının nedenini enstitü olarak incelediklerini kaydetti.

GÖNÜLLÜLÜK ÇOK DÜŞÜK

Aşıların salgındaki gidişatı değiştireceğini belirten Enstitü Başkanı Cichutek, mRNA aşılarının insan DNA’sına bir etkisi olmadığını vurguladı ve aşı maddesinin vücuda enjekte olduktan sonra birkaç saat içinde kaybolduğunu, sadece aşı yerinin kaldığını söyledi. Cichutek, aşının yan etkilerinin bilindiği ve beklenildiği gibi aşı yerinde kızarıklık, yorgunluk ve üşümeyle sınırlı olduğunu belirtti. Enstitüye gelen bilgilere göre bakımevleri ve hastanelerde sağlık personeli ile doktorlar arasında gönüllü aşı olmak isteyenlerin oranı çok düşük. Paul Ehrlich Enstitüsü bu konuda aydınlatma kampanyasının önemini vurguladı.