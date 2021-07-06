Aşılar elde kaldı, doktorlar vazgeçti

BÖLGE Aile Hekimleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre AstraZeneca aşısı hakkında çıkan haberler vatandaşları tedirgin etti. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) da AstraZeneca aşısını sadece ilk aşı için önerince, önceden aşı randevusu alanlar tercihini Almanya’da onaylı diğer aşılardan yana kullanmaya başladı. Bu gelişme üzerine doktor muayenehanelerinde önceden siparişi verilmiş aşılar ise elde kaldı. Konuya çözüm arayan Aile Hekimleri Birliği çareyi AstraZeneca aşılarını iptal etmekte buldu.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Birlik Başkanı Oliver Funken, “Önceden de çekinceli yaklaşılan AstraZeneca aşısı artık iyice istenmez hale geldi. Aşı için başvuran vatandaşlar tercihini daha çok BioNTech’ten yana kullanmak istiyor. Biz de iyi bir aşı olmasına rağmen iptal etmek zorunda kaldık. Bundan böyle ağırlığı BioNTech’ten yana vereceğiz” diye konuştu. STIKO tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada ilk aşısını AstraZeneca olmuş kişilerin ikinci aşılarını BioNTech veya Moderna aşısı yaptırmaları önerisinde bulunmuştu.

‘DELTA’YA KARŞI ETKİSİ NASIL?

Diğer yandan İsrail’den gelen BioNTech aşısının Delta varyantlı virüs üzerindeki etkisinin az olduğu yönündeki haberler, Almanya’da yeni tartışmalara neden oldu.

İsrail’de vatandaşların büyük çoğunluğunun aşı olmasına rağmen özellikle Delta varyantlı koronavirüs vakalarının artmaya başladığı, bunun üzerine aşılar üzerinde yapılan incelemede BioNTech aşısının istenen düzeyde olumlu etki göstermediği yönündeki haberler, Almanya’da geniş yankı uyandırdı. İsrail’deki yeni araştırmada aşının sadece yüzde 64 dolayında koruma sağladığını belirten sağlık uzmanları, Almanya’da da yeni araştırmalar yapılmasının faydalı olacağını söylediler.