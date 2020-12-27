Aşılanmaya başlandı ama aşı üretimi yetersiz!

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, aşı üretim kapasitesinin artırılmasını talep etti. Söder, “Sınırsız bir bekleme aşı olma isteğini azaltıyor. Maalesef yeteri kadar aşı hazır değil. Sipariş verilen aşı miktarı yeterli, ama üretimi devam ediyor. O nedenle aşının üretim kapasitesini artırmak gerekiyor. Ne kadar çok aşı yapılırsa, korona korkusu da o kadar çok azalır. Aşı normal günlük hayata dönüş için önemli bir adım” dedi.

AYRICALIK OLAMAZ

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşı olanlara ayrıcalığa karşı çıktı. Seehofer “Aşı olanla olmayan arasında bir ayrıcalık, aşı mecburiyeti anlamına gelir. Ben ama zorunlu aşıya karşıyım. Hepimiz bu krizin içindeyiz ve birlikte mücadeleyle bu krizden çıkabiliriz” diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da aşının tüm dünyaya adil biçimde dağılmasını istedi. Maas, aşı tüm dünyaya yayılmazsa, virüsün geri geleceği uyarısında bulundu.

‘HEPSİ İYİ’

Cumartesi günü sürpriz bir biçimde aşı olan Halberstadt kentindeki huzurevi sakinlerinin iyi olduğu ve herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Aşılar gelince “Bir gün bir gündür” deyip huzurevi sakinleri ve çalışanlarına aşı yaptıran huzurevi işletmecisi Tobias Krüger de aşı olduğunu, herkesin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Aşının iki kez yapılması gerekiyor. Birinci aşıdan en erken iki, en geç ise üç hafta sonra ikinci aşı planlanıyor. İkinci aşıdan 7 gün sonra aşının yüzde 95 etkili olması bekleniyor.